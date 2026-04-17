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Neue Features für die Video-Apps

Netflix plant vertikale Videos, YouTube begrenzt Shorts
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Netflix und YouTube basteln an ihren Apps für Mobilgeräte. Während Netflix die Tür für Hochformatvideos aufstoßen will, erweitert YouTube die Möglichkeiten, sich den sogenannten „Shorts“ zu entziehen.

Netflix plant Hochformatvideos für Mobilgeräte

Netflix hat gestern sein Finanzergebnis für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Der Videodienst hat die Erwartungen der Börse übertroffen und seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent gesteigert. Konkrete Zahlen zu den Abonnenten gibt Netflix allerdings nicht mehr aus. Im Quartalsbericht für Anleger (PDF) wird lediglich das allgemeine Wachstum erwähnt. Zuletzt war von dem Videodienst zu hören, dass er weltweit mittlerweile mehr als 325 Millionen Abonnenten zählt.

Netflix App

Die aus Nutzersicht interessanteste Neuerung erwähnt Netflix im Aktionärsbrief nur in einem kurzen Satz.. Noch in diesem Monat soll eine neue Version der Netflix-App erscheinen, die neben einer Umgestaltung auch die Einführung von Hochformatvideos beinhaltet.

Was das konkret bedeutet, bleibt abzuwarten. Ein Grund für die Erweiterung könnte sein, dass Netflix künftig verstärkt auf das Angebot von Videopodcasts setzen will.

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YouTube erleichtert das Ausblenden von Shorts

YouTube kommt dagegen Nutzern entgegen, denen die „Shorts“ genannten vertikalen Kurzvideos auf die Nerven gehen. Der Shorts-Tab im Hauptmenü lässt sich zwar nicht ausblenden. Aber man hat die Möglichkeit, den Aufruf der Kurzvideos etwas schwieriger zu gestalten.

Youtube Shorts Limit

In den Einstellungen der YouTube-App kann man im Bereich „Zeitmanagement“ ein Tageslimit für die Anzeige von Shorts aktivieren. Hier lässt sich nun auch die Option „0 Minuten“ auswählen. Dann werden im Shorts-Bereich keine Videos mehr angezeigt.

Allerdings lässt sich die Beschränkung jederzeit mit einem Fingertipp für den aktuellen Tag deaktivieren und die Kurzvideos werden wieder angezeigt. Zudem weist YouTube darauf hin, dass trotz der Beschränkung weiterhin Hochformatvideos im Feed erscheinen können.

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17. Apr. 2026 um 07:36 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Muss nicht sein, bin eh kein Fan von sowas wie TikTok. Habe damals zu beginn von TikTok, die App installiert, einmal reingeschaut, und wieder gelöscht.

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  • Jetzt wo alle Minimum einen 16:9 Screen haben, macht das keinen Sinn.

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  • Macht absolut Sinn für die „Reels-Generation“. In den Öffis hält niemand junges sein Handy quer.

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  • Ich habe bei Youtube meinen Verlauf komplett deaktiviert da mir die Shorts so auf die Nerven gehen. Lebt sich definitiv ruhiger.

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  • YouTube über Brave-Browser
    Da lassen sich die Shorts komplett ausblenden

    Verlauf deaktiviert
    Ich präferiere Pull über Push bei meiner Informationsaufnahme

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  • Das Deppenformat wird salonfähig…
    ganz ähnlich wie die Vollidioten die sich ihr Gerät horizontal mit dem Lautsprecher ans Ohr drücken um Sprachnachrichten abzuhören…

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  • Ich schaue YouTube eigentlich zu 90% auf dem Apple TV und dort tauchen keine Shorts auf. Und auf dem Desktop klicke ich jedes Mal bei der Shorts Leiste auf die drei Punkte und „kein Interesse“, dadurch tauchen sie erfahrungsgemäß weniger auf

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  • Bei ihm wird merkwürdigerweise Rauch 15 Minuten als Mindestlimit angezeigt. Schade, 0 Minuten wären wirklich perfekt

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  • Patrick Schulze

    Das machen sie doch nur, um im voraus eilenden Gehorsam EU Restriktionen verhindern zu wollen. Oder um Argumente zu liefern. Der Nutzer könne ja seinen Suchtverhalten selbst einschränken.

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  • Hochformat gibt es , weil Menschen zu faul/dumm sind das Gerät in der Hand zu drehen!

    Viele machen nur noch Hochkant-Fotos!
    Früher hat man die Kamera extra mal hochkant gedreht, weil es bei diesem Objekt gepasst hat, heute fehlt auf fast allen Bildern der Inhalt, weil meistens quer besser passt!

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  • Bei mir lässt sich im Menüpunkt Zeitmanagement keine Einstellung 0 Minuten auswählen. Die gibt es nicht. Auch die Aktualisierung brachte diese Einstellung nicht hervor.

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  • Ich befürchte dass Netflix damit die vertikalen Soaps einführen will. Ein Trend der aus China schon in die USA geschwappt ist. Absoluter Müll der schnell und ohne nachzudenken konsumiert werden kann. Hier mal ein Video von Aramis Merlin in dem das erklärt wird:
    https://youtu.be/9qxMZVs8u_E?is=d-XMcdqTn5dV61oC

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