Netflix plant vertikale Videos, YouTube begrenzt Shorts

Netflix und YouTube basteln an ihren Apps für Mobilgeräte. Während Netflix die Tür für Hochformatvideos aufstoßen will, erweitert YouTube die Möglichkeiten, sich den sogenannten „Shorts“ zu entziehen.

Netflix plant Hochformatvideos für Mobilgeräte

Netflix hat gestern sein Finanzergebnis für das erste Quartal 2026 vorgelegt. Der Videodienst hat die Erwartungen der Börse übertroffen und seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent gesteigert. Konkrete Zahlen zu den Abonnenten gibt Netflix allerdings nicht mehr aus. Im Quartalsbericht für Anleger (PDF) wird lediglich das allgemeine Wachstum erwähnt. Zuletzt war von dem Videodienst zu hören, dass er weltweit mittlerweile mehr als 325 Millionen Abonnenten zählt.

Die aus Nutzersicht interessanteste Neuerung erwähnt Netflix im Aktionärsbrief nur in einem kurzen Satz.. Noch in diesem Monat soll eine neue Version der Netflix-App erscheinen, die neben einer Umgestaltung auch die Einführung von Hochformatvideos beinhaltet.

Was das konkret bedeutet, bleibt abzuwarten. Ein Grund für die Erweiterung könnte sein, dass Netflix künftig verstärkt auf das Angebot von Videopodcasts setzen will.

YouTube erleichtert das Ausblenden von Shorts

YouTube kommt dagegen Nutzern entgegen, denen die „Shorts“ genannten vertikalen Kurzvideos auf die Nerven gehen. Der Shorts-Tab im Hauptmenü lässt sich zwar nicht ausblenden. Aber man hat die Möglichkeit, den Aufruf der Kurzvideos etwas schwieriger zu gestalten.

In den Einstellungen der YouTube-App kann man im Bereich „Zeitmanagement“ ein Tageslimit für die Anzeige von Shorts aktivieren. Hier lässt sich nun auch die Option „0 Minuten“ auswählen. Dann werden im Shorts-Bereich keine Videos mehr angezeigt.

Allerdings lässt sich die Beschränkung jederzeit mit einem Fingertipp für den aktuellen Tag deaktivieren und die Kurzvideos werden wieder angezeigt. Zudem weist YouTube darauf hin, dass trotz der Beschränkung weiterhin Hochformatvideos im Feed erscheinen können.