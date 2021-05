Video: AirTag, Samsung SmartTag und Tile im Wettstreit

Welcher Tracker is besser: Der Apple AirTag, der SmartTag von Samsung oder der Tile? Deutlich einfacher lässt sich natürlich die Frage nach dem persönlich bevorzugten Produkt beantworten, hängt hier doch sehr viel vom verwendeten Smartphone-Modell ab. Das Video unten nimmt dagegen die Funkionen und Alltagstauglichkeit der unterschiedlichen Geräte unter die Lupe.

Was mit Blick auf zumindest einen Teil der Funktionen natürlich eine nicht zu unterschätzende Rolle spielt, ist die Verbreitung der unterschiedliche Systeme. So ist es ein große Manko für Tile, dass das Auffinden verlorener Geräte außerhalb des persönlichen Umfelds von dem eher nun sporadisch vorhandenen „Tile-Netzwerk“ abhängt. Apple und Samsung können hier auf die enorme Verbreitung ihrer Geräte setzen, wenngleich hier aufs jeweilige Land bezogen teils nennenswerte Unterschiede vorhanden sind und wohl auch eine Rolle spielen können.

Der im Video dokumentierte Test hat im britischen Manchester stattgefunden und dürfte ein guter Anhaltspunkt für die Zuverlässigkeit der Geräte in Europa sein. Die AirTags und Samsungs Smart Tag sind hier mit Blick auf ihre Ortungsfunktionen nahezu gleichauf. Unterm Strich konnte das Samsung-Produkt seine Konkurrenten in den einzelnen Kategorien jedoch nahezu durchweg ausstechen, und durch wenngleich teils auch nur leichte Vorteile mit Blick auf Punkte wie Tracking-Zuverlässigkeit, die App-Integration und auch die Lautstärke des Lautsprechers den Gesamtsieg holen.

Ungeachtet dessen bleibt der AirTag für iPhone-Besitzer natürlich das Produkt der Wahl, wenngleich Apple hier ruhig ein klein wenig bei der Konkurrenz hätte abschauen können. Die fehlende Möglichkeit der direkten Befestigung an einem Schlüsselbund oder dergleichen wurde schon oft genug angesprochen. Wo Samsung beispielsweise auch gut mitgedacht hat, ist die Tatsache, dass sich der in die SmartTags integrierte Knopf auch mit Aktionen belegen lässt. Stellt euch das so vor, als könntet ihr per Druck auf den AirTag die Garage öffnen oder ein Licht einschalten.