Neue iPhone-Accessoires: Kopfhörer mit Lightning, Ständer mit MagSafe

Der Zubehör-Anbieter UGREEN verkauft mit diesem Ohrhörer seit kurzer Zeit ein iPhone-Accessoire, das etwas aus der Zeit gefallen zu sein scheint.

Kopfhörer mit Lightning

Statt einen neuen Bluetooth-Kopfhörer der True-Wireless-Klasse mit eigenem Ladecase zu präsentieren setzt die Zubehörschmiede auf kabelgebundene Ohrhörer, die in die Lightning-Buchse des iPhones gesteckt werden.

Die Lightning-Ohrhörer kosten 23,74 Euro und damit 5 Euro mehr als Apples Standard-EarPods mit Lightning Connector. Wie diese besitzen auch die UGREEN-Hörer eine Kabelfernbedienung mit integriertem Mikrofon im 115 cm langen Kabel. Über diese lässt sich die Lautstärke steuern, Anrufe können angenommen und aufgelegt und Siri aktiviert werden.

Die Lightning-Kopfhörer kommen mit drei Paar unterschiedlich großen Ohrstöpseln und tragen Apples offizielles MFi-Siegel. UGREEN bewirbt den Kopfhörer als „maßgeschneidert für das iPhone 12“, allerdings sollte sich der Kopfhörer an allen Geräten mit Lightning-Port betreiben lassen.

Ständer mit MagSafe

Ausschließlich für das iPhone 12 ausgelegt ist der neue Ladeständer von Choetech. Dieser hält den bereits auf ifun.de vorgestellten, vergleichsweise günstigen Alu-Ladepuck des Anbieters in der Senkrechten und gestattet so die komfortable Schreibtisch-Aufstellung des iPhones.

So aufgestellt lässt sich dieses per Face ID entsperren, ohne das Gerät in die Hand zu nehmen. Dank der MagSafe-Kompatibilität kann das so platzierte iPhone sowohl im Hoch als auch im Querformat, etwa bei FaceTime-Gesprächen oder für den Video-Konsum genutzt werden.

Der Ladepuck lässt sich bei Bedarf auch ohne den Ständer nutzen und ist mit einem 1,5 Meter langen USB-C-Kabel ausgestattet, das wir hier vor die Kamera gehalten haben.

40% und 2 Euro Abzug zur Markteinführung

Zur Markteinführung wird der Ladeständer mit dem Gutscheincode XHBYLJAV abgegeben, der den Verkaufspreis von 32,99 auf 19,99 Euro drückt. Zusätzlich scheint Amazon Prime-Nutzern einen 2-Euro-Gutschein anzuzeigen.