Details zum Dynamic Island: Erstes Video zum neuen Multitasking-Bereich

Hier verwandelt sich das Dynamic Island in einen kleinen Multitasking-Bereich, der mit zusätzlichen Tasten links und rechts neben dem Bildschirmausschnitt schnell zwischen mehreren offenen Hintergrund-Anwendungen hin und her schalten kann.

Interessante Beobachtung dabei: auch der Bereich zwischen der Selfie-Kamera und den vorderseitig angebrachten Sensoren des iPhone 14 Pro reagiert auf Berührungen. Apple scheint sich dabei offenbar zu Nutze zu machen, dass durchschnittlich breite Fingerkuppen auch beim Versuch exakt die Aussparung zu treffen immer auch Teile des aktiven Displays berühren und setzt die so ermittelte Intention in entsprechende Touchscreen-Befehle um.

So wurden die ersten Videos der neuen Geräte bereits am Tag der iPhone-Vorstellung aus dem Hands-On-Bereich im Apple Park mitgeschnitten und zeigen die neue Display-Aussparung bereits in ersten Detailaufnahmen.

