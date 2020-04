Per WLAN: Neue HomeKit-Steckdose von Satechi

Die vor allem für ihre Mac-Accessoires bekannte Zubehörschmiede Satechi, deren iMac-Ständer wir wärmstem empfehlen können, hat eine neue HomeKit-Steckdose auf den Markt geworfen.

Der 39,99 Euro teure Zwischenstecker lässt sich per WLAN in das Heimnetz einklinken und anschließend in den HomeKit-Geräte-Parkt aufnehmen, um über die Home-App und Siri gesteuert zu werden. Wie üblich unterstützt die Dose dabei allerdings nur herkömmliche 2,4GHz-Heimnetzwerke und kann nicht in reinen 5GHz-Netzwerken eingesetzt werden.

Die Steckdose ist bereits der zweite HomeKit-Zwischenstecker des Anbieters. Die HomeKit-Doppelsteckdose, die wir im vergangenen Jahr ausführlich vorgestellt haben, ist inzwischen jedoch vergriffen.

Die neue HomeKit-Steckdose von Satechi wird über die Home-App des Anbieters eingerichtet – mit dieser lässt sich auch die Echtzeit-Energieverbrauchsüberwachung nutzen.

Im direkten Vergleich ist der Neuzugang aber relativ teuer. Die konkurrierende VP 2 von VOCOlinc kostet im Doppelpack „nur“ 46,99 Euro.

