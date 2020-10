Neue Gerüchte: AirPods Studio verschoben, AirTags mit iOS 14.3 im November?

Nach dem Event ist vor dem Event. Apples Schlüsselfinder AirTags scheinen nun doch schon im kommenden Monat auf dem Programm zu stehen. Begleitend soll iOS 14.3 mit dazu passenden Funktionen ausgestattet im November veröffentlicht werden. Weiter hört man, dass Apple den Produktionsstart der Kopfhörer AirPods Studio verschieben musste.

Second:

With AirPods Studio now being pushed back, it now looks like Apple is going to launch AirTags after all.

Currently, they’re on schedule to be released with iOS 14.3 (iOS 14.3 will contain features enabled for AirTags) and iOS 14.3 is supposed to be next month..

So… pic.twitter.com/Dl0DpMrH9Y

— Jon Prosser (@jon_prosser) October 14, 2020