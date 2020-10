Neue Finanz-App: O2 Banking wird zu O2 Money

Die Reise von O2 Banking scheint kein Ende zu finden. Nachdem die Telefónica-Tochter im Frühjahr die Kooperation mit der Fidor Bank beendet hat, hing das Angebot zunächst ein wenig in der Luft, bis im Mai dann die Comdirect-Bank als neuer Partner bekannt gegeben wurde. Die in diesem Zusammenhang gestartete „neue“ O2-Banking-App hat nun gerade mal fünf Monate durchgehalten, bis der nächste Transfer ansteht. Zum Monatswechsel haben O2 und Comdirect den Start der neuen Finanz-App „O2 Money“ angekündigt.

Die bisherige App O2 Banking wird am 29. Oktober in der neuen Money-App von O2 aufgehen. Der Wechsel soll dem Anbieter zufolge automatisch in Form eines Updates für die alte App vonstatten gehen. Mit der neuen App versprechen O2 und Comdirect dann neben den bekannten Mobile-Banking-Dienstleistungen neue Funktionen wie eine Übersicht über vorhandene Mobilfunkverträge oder das verfügbare Monatsbudget.

O2 Money ist neben O2 TV, der O2 Cloud oder auch unserem Bestandskundenprogramm O2 Priority ein zentraler Bestandteil unseres digitalen Ökosystems für O2 Kunden. Wir nutzen die Chancen der Digitalisierung, um ihnen das beste Gesamtpaket am Markt aus Tarifen, Smartphones, Diensten, herausragendem Service und einem leistungsfähigen Netz zu bieten.

O2 und Comdirect bewerben die neue App als „smarten Finanzassistent für alle Nutzer“ und wollen Nutzer mit Zinsangeboten dazu bringen, ihre Konten über die App zu verwalten. O2-Kunden mit einem O2-Banking-Konto bei der Comdirect erhalten jährlich zwei Prozent Bonuszins, wenn sie das Konto in der App hinterlegen. Wer als O2-Kunde stattdessen ein Girokonto einer anderen Bank mit der App nutzt, erhält ein Prozent Bonuszins pro Jahr.

O2 Banking beinhaltet die kostenlose Kontoführung inklusive einer Visa Debitkarte im O2 Design und einer Girocard. Die O2-Visa-Karte lässt sich zum kontaktlosen Bezahlen mit Apple Pay und Google Pay verwenden. Eine vollständige Kosten- und Leistungsübersicht findet sich hier.