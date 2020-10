5G beim iPhone 12: Telekom-Nutzer kämpfen mit Problemen

Wir wollen mal kurz in die Runde fragen, welche Erfahrung ihr bei den unterschiedlichen Netzanbietern hierzulande bislang mit der 5G-Unterstützung der neuen iPhone-12-Modelle gemacht habt. Grund dafür sind Berichte von Telekom-Nutzern, deren Geräte den Sprung auf das schnelle Netz konsequent verweigern.

Neben mehreren Lesermitteilungen findet sich mittlerweile auch ein entsprechender Thread im Support-Forum der Telekom. Die Aussagen dort fallen allerdings unterschiedlich aus. So ist teilweise die Rede davon, dass ein Update auf die Beta von iOS 14.2 den Fehler behebt, bei anderen Nutzern besteht das Problem aber weiterhin und man hofft auf ein korrigierendes Netzbetreiber-Update der Telekom

In dem Zusammenhang wollen wir nochmal darauf hinweisen, dass Apples mit 5G kompatible iPhone-Modelle iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max 5G nicht unterstützen, wenn beide Telefonleitungen aktiv sind. Wer hier 5G nutzen will, muss eine der beiden Telefonleitungen und damit den Dual-SIM-Modus deaktivieren:

Öffne die Einstellungen-App, und tippe auf "Mobiles Netz".

Wähle die Leitung aus, die du deaktivieren möchtest.

Deaktiviere den Schalter neben "Diese Leitung aktivieren“.

Apple will diesen Zustand dem Vernehmen nach auf lange Sicht ändern und arbeitet diesbezüglich mit den Netzbetreibern zusammen.

5G auf dem iPhone: Die Einstellungen müssen stimmen

Mit Blick auf die 5G-Unterstützung der neuen iPhone-Modelle bietet Apple eine Reihe von Einstellungen an, die in diesem Fall ebenfalls zu berücksichtigen sind. So lässt sich beispielsweise festlegen, ob das iPhone wenn verfügbar immer auf 5G zugreifen soll, oder die schnellere Funktechnik im sogenannten Auto-Modus nur dann verwendet, wenn dies die Akku-Laufzeit nicht nennenswert verschlechtert.

Wenn ihr euch über die 5G-Abdeckung bei den deutschen Mobilfunkanbietern informieren wollt, werft ihr einen Blick auf die unten verlinkten Karten. Dies ist momentan jedoch nur mit Einschränkungen möglich. So ist O2 derzeit dabei, die Karte zu überarbeiten und will sie Anfang November wieder online stellen und bei der Telekom klappt der Zugriff offenbar nicht von allen Geräten aus gleichermaßen zuverlässig.