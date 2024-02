Neue Farben für das iPhone 16, AirPods 4 in diesem Herbst

Welche Neuigkeiten bringt der kommende Herbst? Dass Apple eine neue iPhone-Generation auf dem Markt bringen wird, steht außer Frage. Bis auf eine veränderte Anordnung der Kamera-Module, die sich damit besser für die Aufnahme von räumlichen Videos eignen sollen, und überarbeiteten Innereien, die eine solide Basis für den Einsatz lokaler KI-Algorithmen bieten, gibt es im Frühjahr 2024 erstaunlich wenig Gerüchte zum iPhone 16.

Based on the information I was able to find, the new colors of the iPhone 16 Pro could be

Desert Yellow (Desert Titanium) similar to the gold of the iPhone 14 Pro but deeper and heavier

Cement Gray (Titanium Gray) a shade of space gray similar to that used on iPhone 6. Other… pic.twitter.com/BWlYwAquS8

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 19, 2024