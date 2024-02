ÖPNV Navigator aufgewertet: Live Aktivitäten, Wagenreihung und mehr

Fünf Monate nach seiner letzten Aktualisierung gibt es ein neues Update für den ÖPNV Navigator, das die deutschlandweit nutzbare Applikation erstmals auch um Live Aktivitäten erweitert, die auf dem Sperrbildschirm des iPhones angezeigt werden und auf eine laufende Reise beziehungsweise auf den richtigen Zeitpunkt des Aufbruchs aufmerksam machen können.

Die spendenfinanzierte iPhone-Applikation, die auch auf der Apple Watch und dem iPad genutzt werden kann, ist für Nutzer des Deutschlandtickets interessant, die häufig in wechselnden Verbundbereichen unterwegs sind. So versteht sich der ÖPNV Navigator nicht nur auf ein lokales Streckennetz, sondern unterstützt etliche relevante Verkehrsanbieter wie etwa die Berliner BVG, den Hamburger Verkehrsverbund, den Münchner Verkehrs- und Tarifverbund oder auch den Regionalverkehr in Nordrhein-Westfalen.

Ausgabe 1.21 der „ÖPNV Navigator“-App bringt eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen für Nutzerinnen und Nutzer mit. Eine der bemerkenswertesten ist die Einführung der Live-Aktivitäten für iOS 17, die es ermöglicht, ab einer Stunde vor Beginn einer Verbindung, die dynamische Info-Anzeige auf dem Sperrbildschirm und im Dynamic Island zu aktivieren. Das Feature bietet laufende Updates und Echtzeitdaten zum aktuellen Verbindungsabschnitt, basierend auf dem aktuellen Standort des Gerätes.

Zudem hat Entwickler Alexander Albers das Verkehrsnetz der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) in die App integriert, was die Reichweite und Nutzbarkeit des ÖPNV Navigators insbesondere für Reisende in der Schweiz erweitert. Eine verbesserte Ansicht der Wagenreihung für Züge der Deutschen Bahn und der SBB ist nun verfügbar und kann durch längeres Drücken auf eine Haltestelle in der Detailansicht einer Verbindung dargestellt werden.

Darüber hinaus hat das Update eine Reihe von technischen Problemen behoben, unter anderem Abstürze beim ersten Start der App, übermäßigen Speicherverbrauch, Funktionsstörungen auf der Apple Watch, fehlerhafte Zusammenfassungen von Abfahrten ähnlicher Haltestellen, inkorrekte Gleisänderungsanzeigen in den Widgets, unzutreffende Texte in den Abfahrtsmitteilungen sowie Probleme bei der Nutzung des aktuellen Standorts in den Widgets.