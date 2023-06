Neue eufy-Cam S220 und Aqara Videotürklingel vorübergehend günstiger

Die neue WLAN-Kamera ist für den Außeneinsatz konzipiert und lässt sich im besten Fall vollständig autark betreiben. Dem in die Oberseite des Geräts integrierten Solarpanel genügen laut Herstellerangaben drei Sonnenstunden am Tag, um den Akku der Kamera entsprechend zu versorgen.

Die erst seit Monatsbeginn in Deutschland erhältliche eufy Security S220 SoloCam wird aktuell erstmals zum reduzierten Preis angeboten. Auf der Produktseite lässt sich ein Gutschein über 20 Euro aktivieren, was den Endpreis für das Gerät auf 109,99 Euro senkt.

Insert

You are going to send email to