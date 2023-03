Aqara Video Doorbell G4: Neue Videotürklingel mit HomeKit-Anbindung

Mit der Aqara Video Doorbell G4 gibt es einen Neuzugang im Bereich der mit HomeKit kompatiblen Türklingeln zu vermelden. Besonders zu erwähnen ist dabei die Unterstützung von HomeKit Secure Video – hier sieht das Angebot in Deutschland bislang nämlich besonders mau aus, nachdem die Logitech Circle View in Deutschland nicht erhältlich ist und Netatmo diesbezüglich eine Rolle rückwärts gemacht hat, verblieb bislang als einzig offizielle Alternative die Robin ProLine.

Die Aqara Video Doorbell G4 kommt in Deutschland mit einer Preisempfehlung von 129,99 Euro in den Handel und sollte sich noch im Laufe des Tages über Amazon bestellen lassen. Im Rahmen einer Einführungsaktion gibt es das Gerät mit dem Aktionscode EUDOORBELLG4 dann vorübergehend sogar zum Sonderpreis von 110,50 Euro.

Lieferumfang der Aqara Video Doorbell G4

Innenlautsprecher als Hub für die Klingel

Die neue HomeKit-Videotürklingel kommt zweiteilig. Der Gong fungiert gleichzeitig als Hub und kann innerhalb der Wohnung montiert werden. Die Stromversorgung des Gongs läuft über USB-C, für optimale Bild und Gegensprechqualität sollte man einen Abstand von fünf Metern zur Klingel nicht überschreiten.

Die Aqara Video Doorbell selbst wurde so konzipiert, dass sie sich gleichermaßen batteriebetrieben oder festverdrahtet nutzen lässt. Schließt man die Video Doorbell G4 an einen Klingeltrafo an, so fungieren die sechs integrierten AA-Batterien als Notstromversorgung. Die Türklingel kann wahlweise angeschraubt oder auf glatten Flächen auch geklebt werden. Zudem ist im Lieferumfang ein abgewinkelter Sockel enthalten, mit dessen Hilfe man bei seitlicher Montage einen besseren Kamerawinkel erhält.

Flexible Montageoptionen

Die Inbetriebnahme der Aqara Video Doorbell G4 geht mithilfe der App des Herstellers einfach und zügig vonstatten. Das Außenmodul mit Kamera und Klingelknopf sollte für einen optimalen Kamerablickwinkel in anderthalb Metern Höhe platziert werden. Auf unseren Bildern seht ihr die Türklingel direkt direkt auf die Tür geklebt. Ein kleine seitlich versteckte Schraube ermöglicht es, die Türglocke auf der zuvor befestigten Halterplatte zu fixieren. Wer Angst vor Manipulationen oder Diebstahl hat, kann über die zugehörige App einen sogenannten „Zwangsdemontage-Alarm“ aktivieren, der bei Manipulationen Alarmsignal und eine entsprechende Benachrichtigung auslöst.

Alternative zum Schrauben: Klebemontage direkt auf der Tür

Die integrierte Kamera verfügt über eine Auflösung von 1080p und einen Blickwinkel von 162 Grad. Auf das Kamerabild kann man jederzeit per Stream zugreifen, darüber hinaus kann die Kamera bei Betätigung der integrierten Türglocke kurze Videoclips aufzeichnen. Diese lassen sich, sofern man eine microSD-Karte in den Türgong steckt, lokal speichern oder können wenn gewünscht in der Cloud des Herstellers abgelegt werden. Eine eingesetzte SD-Karte und Festverkabelung vorausgesetzt, lässt sich die Aqara-Videotürklingel auch zur permanenten Videoaufzeichnung rund um die Uhr verwenden. Unabhängig von alldem stehen auch die im Rahmen von HomeKit Secure Video verfügbaren Möglichkeiten zur Videoaufzeichnung zur Verfügung.

Zahlreiche Zusatzfunktionen über die Aqara-App

Wer möchte, kann die Videotürklingel von Aqara ausschließlich über HomeKit verwenden. Der Funktionsumfang im Zusammenspiel mit der App des Herstellers ist allerdings in allen Bereichen wesentlich umfassender, wenngleich die Einstellungen teils etwas versteckt und gewöhnungsbedürftig übersetzt sind. So verfügt die Aqara Video Doorbell G4 ja über einen sogenannten PIR-Sensor, der auf beispielsweise von Menschen ausgestrahlte Körperwärme reagiert und kann darauf basierend auch Aktionen oder Automationen im Zusammenspiel mit weiteren im Haus vorhandenen Aqara-Geräten auslösen.

Ein mögliches Beispiel wäre beispielsweise, dass die Türklingel wenn sich eine unbekannte Person länger als fünf Sekunden vor der Tür aufhält eigenständig eine Audiodatei mit dem Hinweis, dass nach weiteren fünf Sekunden die Türklingel betätigt wird, abspielt. Auch die in der Türklingel verbaute Sirene mit 95 dB Lautstärke lässt sich in Automationen verwenden, beispielsweise als Alarmsignal, wenn ein Wassersensor auslöst.

Optional kann man in der Aqara-App eine auf künstlicher Intelligenz basierende Objekt- und Gesichtserkennung aktivieren. Erkannte Gesichter lassen sich benennen und in einer Datenbank verwalten, damit die App personalisierte Nachrichten ausspielen oder gar auf einzelne Personen bezogene, selbst hinzugefügte Klingeltöne abspielen kann. Unterstützt werden hier MP3-Dateien mit bis zu fünf Megabyte Größe sowie ein Maximum von fünf solcher persönlichen Klingeltöne.

Gegensprechanlage mit optionaler Stimmverzerrung

Die Aqara Video Doorbell G4 fungiert vom iPhone aus gleichzeitig auch als Gegensprechanlage wahlweise über HomeKit oder die Aqara-App. In der App des Herstellers findet sich damit verbunden die Option, seine Stimme zu verfälschen, um gegenüber einem Außenstehenden zusätzliche Anonymität zu gewährleisten. Das mag man als Spielerei ansehen, könnte insbesondere für Kinder oder alleinstehende Personen aber auch eine durchaus sinnvolle Option darstellen.

Neben der Unterstützung von HomeKit und den Optionen im Zusammenspiel mit der Aqara-App lässt sich die Video Doorbell G4 auch mit Amazon Alexa und Google Home verbinden. Zusätzlich zu Klingelbenachrichtigungen kann man das Videobild der Kamera dann beispielsweise auf den verschiedenen Echo-Show-Geräten anzeigen. Als weitere Option will der Hersteller mit einem späteren Update auch die Möglichkeit ergänzen, die von der Kamera aufgezeichneten Videoclips lokal auf einem NAS-Laufwerk zu speichern. Ebenso ist eine Unterstützung des Smarthome-Standards Matter geplant, zuvor muss allerdings erstmal Matter selbst um die Unterstützung von Kameras erweitert werden.

4 Monate auf Batterie oder festverdrahtet

Mit Blick auf die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten der Videotürklingel von Aqara stellt sich natürlich auch die Frage nach der Batterielaufzeit, sofern das Gerät nicht fest verdrahtet ist. Der Hersteller nennt hier bei normaler Benutzung einen Zeitraum von bis zu vier Monaten. Deutlich länger dürften die Batterien sogar halten, wenn man den integrierten Energiesparmodus aktiviert und die Türklingel tatsächlich nur als solche verwendet. Der Anwesenheitssensor wird damit ausgeschaltet und das Gerät nur noch aktiviert, wenn der Klingelknopf gedrückt wird oder man den Videostream der Kamera aufruft.

Wie sich verschiedene Wetterverhältnisse auf die Funktion und Batterielaufzeit der Kamera auswirken, bleibt abzuwarten. Generell ist die Videotürklingel von Aqara zwar wetterfest, es wird allerdings empfohlen sie geschützt zu montieren und keiner dauerhaften direkten Sonneneinstrahlung auszusetzen. Der Arbeitsbereich liegt zwischen -18 und 50 Grad Celsius.

Montage und Funktionen der Aqara Videotürklingel G4