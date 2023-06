EU verbietet nicht durch den Verbraucher wechselbare Akkus

Die Vorschriften legen darüber hinaus einen strengen Rahmen für die Verwendung und und insbesondere auch die Rücknahme von Batterien fest. Ziel des Vorhabens sei es, das Funktionieren des Binnenmarkts zu stärken, die Kreislaufwirtschaft zu fördern und die ökologischen und sozialen Auswirkungen in allen Phasen des Lebenswegs von Batterien zu verringern. In den nächsten Schritten muss der Rat den Text nun förmlich billigen und anschließen im Amtsblatt der EU veröffentlichen. Unter Einhaltung der üblichen Fristen ist mit dem Inkraftreten der Regelung nicht vor 2027 zu rechnen. Bis dahin haben die Hersteller somit Zeit, auf alternative Konzepte umzustellen.

Der folgende Auszug aus dem Beschluss macht deutlich, dass den Herstellern bei der Auslegung dieser Maßgabe nicht viel Spielraum bleibt. Auf das iPhone oder iPad bezogen liest sich das so, dass man als Nutzer in der Lage sein muss, die Geräte ohne Aufwand zu öffnen und die darin verbauten Akkus zu entnehmen oder zu tauschen.

Die EU-Abgeordneten haben sich überraschend deutlich mit 587 zu 9 Stimmen bei 20 Enthaltungen für eine Regelung entschieden, die fest verbaute oder verklebte Akkus in Zukunft unmöglich macht. Stattdessen wird gefordert, dass Gerätebatterien künftig so gestaltet sind, dass die Verbraucher sie selbst leicht entfernen und ersetzen können.

