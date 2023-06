Pace Drive kooperiert jetzt mit mehr als 5.000 Tankstellen in Europa

Die Tank-App Pace Drive ermöglicht den Angaben der dahinterstehenden Betreiber zufolge inzwischen an mehr als 5000 Tankstellen in 14 Ländern das Bezahlen an der Zapfsäule. Angesichts des hier zugrundeliegende Einzugsgebiets klingt das erstmal nicht sonderlich viel, doch auf Europa bezogen ist Pace in diesem Segment der Marktführer. Zudem soll die Akzeptanz des Systems zügig weiter ausgebaut werden.

Pace will die Zahl der kooperierenden Stationen in den kommenden Monaten mehr als verdoppeln. Es sei geplant, mehr als 7.000 weitere Tankstellen hinzuzufügen, an denen Nutzer der App direkt an der Zapfsäule bezahlen können. Diese hohe Zahl lässt annehmen, dass der Anbieter kurz vor dem Abschluss einer Kooperation mit einem größeren Anbieter im Tankstellenbereich steht.

Dank der von Apple mit iOS 16 erweiterten CarPlay-Funktionen können Nutzer der Pace-App inzwischen auch direkt vom CarPlay-Bildschirm aus an der Tankstelle bezahlen. Wer kein CarPlay nutzt, kann die App des Anbieters auf dem iPhone oder der Apple Watch verwenden, um an einer der kooperierenden Tankstellen seine Tankrechnung zu begleichen, ohne dafür ins Kassenhäuschen zu gehen. Der zugehörige Tankbeleg wird dann in digitaler Form direkt in der Pace-App gespeichert. Als Zahlungsmittel kann man neben Apple Pay auch Kreditkarten, Giropay, PayPal sowie die Tankkarten der Ketten Hoyer, Roadrunner und Ziegelmeier verwenden.

Ryd und Tank-Konzerne als Alternativen

Der Vollständigkeit halber wollen wir an dieser Stelle auch den zweiten großen Anbieter in diesem Bereich in Deutschland erwähnen. Ryd wurde ursprünglich mit dem OBD-Stecker „Tanktaler“ bekannt und bietet eigenen Aussagen zufolge die Möglichkeit, an mehr als 3.500 Tankstellen in Deutschland bargeldlos mithilfe der Ryd-App zu bezahlen.

Generell wäre es ja wünschenswert, dass derartige markenübergreifende Angebote wachsen und sich etablieren. Allerdings basteln die großen Tankketten hier bereits fleißig an eigenen Lösungen, so bewirbt Shell beispielsweise mit SmartPay ein eigenes Angebot diesbezüglich.