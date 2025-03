Neue Emojis in iOS 18.4: „Gesicht mit Augenringen“ und mehr

Mit der zweiten Vorabversion von iOS 18.4 hat Apple die Unterstützung für sieben neue Emojis integriert. Diese wurden im vergangenen Jahr vom Unicode-Konsortium angekündigt und sollen nun in verschiedenen Betriebssystemen zur Verfügung stehen. Die neuen Symbole umfassen unter anderem ein Gesicht mit Augenringen, einen Fingerabdruck sowie einen kahlen Baum.

Bedeutung und Verfügbarkeit der neuen Emojis

Das Unicode-Konsortium definiert die neuen Emojis, während Apple und andere Unternehmen eigene Designs für die Bildschriftzeichen erstellen. Neben dem bereits erwähnten Gesicht mit Augenringen sind weitere hinzugekommen: ein Wurzelgemüse, eine Harfe, eine Schaufel und ein Klecks. Diese neuen Emojis sind für alle Geräte mit iOS 18.4 sichtbar.

Geräte mit älteren Betriebssystemversionen können die neuen Symbole hingegen nicht anzeigen. Werden sie auf einem Gerät mit iOS 18.3 oder früher empfangen, erscheint lediglich ein ein Platzhalter-Symbol.

Sieben neue Emojis in iOS 18.4:

Gesicht mit Augenringen (face with bags under eyes )

Fingerabdruck (fingerprint)

Kahler Baum (leafless tree)

Wurzelgemüse (root vegetable)

Harfe (harp)

Schaufel (shovel)

Klecks (splatter)

Weitere Änderungen in iOS 18.4

Zusätzlich zur Emoji-Erweiterung wird iOS 18.4 zum bevorstehenden Start in spätestens acht Wochen weitere Neuerungen mitbringen: Neben der Einführung von Apple Intelligence in Deutschland und der restlichen Europäischen Union dürfen sich iPhone-Nutzer in den Vereinigten Staaten über eine neue Rubrik für Rezepte in Apple News+ freuen.

Darüber hinaus wird das Update die Verfügbarkeit der KI-Funktion „Visuelle Intelligenz“ ausbauen, die Umgebungsmusik-Funktion einführen und KI-Zusammenfassungen für Webseiten anbieten. Neu sind auch priorisierte Benachrichtigungen.

Die finale Version von iOS 18.4 will Apple voraussichtlich im April veröffentlichen.