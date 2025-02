Mitteilungen priorisieren: iOS 18.4 verbessert Benachrichtigungen

Mit der ersten Beta-Version von iOS 18.4 hat Apple eine neue Apple-Intelligence-Funktion zur besseren Verwaltung von Benachrichtigungen eingeführt. Das neue Feature „Mitteilungen priorisieren“ soll Nutzern helfen, wichtige Mitteilungen schneller zu erkennen.

Benachrichtigungen werden vorsortiert

Üblicherweise sortiert iOS eingehende Nachrichten chronologisch, wobei die neuesten oben erscheinen. Die Funktion „Mitteilungen priorisieren“ soll sich nun automatisch darum kümmern, besonders relevante Mitteilungen gezielt hervorzuheben.

Mit der neuen Einstellung werden bestimmte Nachrichten anhand ihrer (vermuteten) Relevanz priorisiert und in einem gesonderten Bereich des Sperrbildschirms vor allen anderen Mitteilungen angezeigt. Nutzer sollen dennoch weiterhin die Möglichkeit haben, alle Benachrichtigungen einzusehen. Hier reicht eine einfache Wischgeste zum Einblenden der sonstigen Mittelungen aus.

Apple gibt an, dass die Erkennung relevanter Mitteilungen direkt auf dem Gerät erfolgt. Dabei würden Inhalte analysiert, um wichtige Benachrichtigungen hervorzuheben, ohne die Privatsphäre der Nutzer zu beeinträchtigen.

Manuelle Aktivierung nötig

Die neue Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss bei Interesse manuell in den Einstellungen eingeschaltet werden. Dies erfolgt über die iPhone-Einstellungen im Bereich Einstellungen > Mitteilungen > Mitteilungen priorisieren. Nutzer können die Priorisierung dort je nach Wunsch ein- oder ausschalten.

Mit der Einführung der neuen Apple-Intelligence-Funktion reagiert Apple auf die zunehmende Menge an tagtäglichen Benachrichtigungen. Ob die automatische Einordnung den Alltag tatsächlich erleichtert, müssen die nächsten Wochen zeigen. So ist davon auszugehen, dass die Erkennung wirklich wichtiger Mitteilungen etwas Zeit benötigt, in der euch Apple Intelligence über die Schulter schauen und eure Auswahl der lesenswerten Mitteilungen lernen kann.