Für individuelle Klangprofile: iPhone-Hörtest ohne Zusatz-App

Nicht zuletzt wegen der laufenden Black-Friday-Angebote dürfte sich die Zahl der AirPods-Nutzer kurz vor dem Jahresende nochmal erhöhen. Die neu ausgestatteten Leser wollen wir daran erinnern, dass Apple die AirPods Pro 2 und 3 kürzlich um einen direkt im System verfügbaren Hörtest ergänzt hat.

Die Funktion lässt sich über die Einstellungen von iPhone und iPad starten und erfasst, wie gut verschiedene Tonhöhen wahrgenommen werden. Aus den Messwerten entsteht nicht nur ein verwertbares Audiogramm, mit dem sich bei Bedarf direkt beim Akustiker oder in der HNO-Praxis vorsprechen lässt, sondern auch ein persönliches Hörprofil.

Dieses wird nicht nur bei aktiver Nutzung der Hörgeräte-Funktion genutzt, sondern auch zur Verbesserung der Medienwiedergabe. Anders formuliert: Auch Anwender die noch weit von einer Hörgeräteversorgung entfernt sind, können die Klangausgabe von Musik und Videos hier mit wenigen Handgriffen perfekt an die eigene Wahrnehmen anpassen und die Klangwiedergabe so perfektionieren.

So läuft der Test ab

Voraussetzung sind aktuelle Softwareversionen auf dem iPhone oder iPad sowie vollständig funktionsfähige AirPods Pro. Vor Beginn prüft das System, ob die Ohrstöpsel richtig sitzen und empfiehlt bei Bedarf eine andere Größe oder eine Reinigung. Für die Messung spielt das iPhone dann viele kurze Signaltöne in Folge ab, auf die die Nutzer dann reagieren müssen.

Die Prüfung nimmt wenige Minuten in Anspruch und sollte an einem Ort stattfinden, an dem Störgeräusche weitgehend fehlen. Alle Resultate werden automatisch in der Health.App gesichert und können dort später betrachtet oder als PDF weitergegeben werden.

Ergebnisse und Nutzung im Alltag

Die Auswertung zeigt für jedes Ohr einen Frequenzverlauf an, der Rückschlüsse auf leichte, mittlere oder stärkere Einschränkungen zulässt. Bei geringeren Abweichungen unterstützen die AirPods mit angepassten Hörprofilen, die Sprache und Medien deutlicher wiedergeben.

Bei ausgeprägten Befunden rät Apple zu einer medizinischen Untersuchung. Auf diese Weise erhalten Nutzer eine einfache Möglichkeit, Veränderungen im Hörvermögen zu verfolgen und gleichzeitig eine abgestimmte Audiowiedergabe zu nutzen. Ganz ohne die Installation zusätzlicher Apps.