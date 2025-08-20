iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 843 Artikel

Weitere Bilder und Infos aufgetaucht

Neue Apple-Hüllen: Aus Feingewebe wird Funktionsgewebe
Artikel auf Mastodon teilen.
34 Kommentare 34

Wir haben bereits gestern über den Nachfolger von Apples Feingewebe-Hüllen berichtet. Jetzt sind weitere Bilder und Informationen zu den offenbar für dieses Jahr anstehenden neuen iPhone-Hüllen von Apple aufgetaucht.

Wenn es denn so kommt, hören die neuen iPhone-Hüllen von Apple in Deutschland auf den Namen „Funktionsgewebe-Cases“. Dies geht aus dem Aufdruck auf der Rückseite einer Verpackung für die neuen Hüllen hervor. Bislang liegen keine Hinweise darauf vor, dass es sich hierbei um eine Fälschung handeln könnte.

Funktionsgewebe Huelle Apple Blau

Dem zufolge treten künftig die im Original „TechWoven“ genannten, an der Oberseite mit einer Schicht aus synthetischem Gewebe überzogenen Funktionsgewebe-Hüllen die Nachfolge von Apples Feingewebe an. Wir dürfen mit Spannung erwarten, wie das neue Material und dessen Eigenschaften diesmal von Apple angekündigt werden. Die vor zwei Jahren von Apple auf den Markt gebrachten Feingewebe-Hüllen erfüllten die von Apple geweckten Erwartungen an die Qualität nicht.

Fünf verschiedene Farben

Gemeinsam mit mehreren Fotos der Verpackung gibt es auch zusätzliche Informationen zu den zu erwartenden Farben. Demnach wird Apple die Hüllen in fünf verschiedenen Ausführungen anbieten. Neben Schwarz werden hier Braun, Blau, Grün und Lila genannt.

Funktionsgewebe Huelle Apple Farben

Dem Aufdruck auf der Rückseite der abgebildeten Packung zufolge sind die Hüllen zudem mit einem nicht näher beschriebenen Umhängeband kompatibel. Zur Befestigung dienen offensichtlich zwei an der Unterseite der Hülle, links und rechts vom Ladeanschluss und den Lautsprechern eingelassene Öffnungen.

Lanyard-Hüllen sind im Trend

Über die Möglichkeit, dass Apple künftig iPhone-Hüllen anbietet, die sich an einem Lanyard tragen lassen, wurde in den vergangenen Wochen öfter spekuliert. Entsprechende Produkte von Drittanbietern gewinnen zunehmend an Beliebtheit. Eben erst hat der Zubehörhersteller Satechi ein entsprechendes Produkt auf den Markt gebracht. Hier ist allerdings der Clou, dass sich das Umhängeband zugleich auch als Ladekabel verwenden lässt.

Die offizielle Ankündigung der neuen Apple-Hüllen wird gemeinsam mit den neuen iPhone-Modellen am 9. September erwartet.
20. Aug. 2025 um 18:07 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Zum Absenden des Formulars muss Google reCAPTCHA geladen werden.
    Google reCAPTCHA Datenschutzerklärung

    Google reCAPTCHA laden
    34 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Wie wäre es einfach Leder wieder zurückzubringen? Aber egal, Cases sind sowieso nix gescheites.

    Antworten Melden

    • In meiner Brust schlagen zwei Herzen: Ich mag die Haptik und Optik von Leder, aber es ist leider gar nicht ökologisch, Tierhäute zu gerben. Zumal die „Lederhüllen“ ja auch nur mit ganz dünnem Leder überzogene Kunststoffhüllen waren – die Frage ist also nicht »Leder oder Plastik«, sondern »Plastik mit Leder oder reines Plastik«?

      Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich finde die Proportionen des neuen iPhones ja sowieso schon sehr gewöhnungsbedürftig. Aber in Kombination mit den Hüllen sieht das auf der Rückseite aus meiner Sicht noch mal schlimmer aus. Irgendwie stimmen die ganzen Verhältnisse auf der Rückseite überhaupt nicht. Geht nur mir das so?

    Antworten Melden

  • Sieht aus wie Titanium Nature aber könnte das diese Liquid Farbe sein, das Gerät welches in den Hüllen steckt mein ich

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Ich persönlich kann diesem Lanyard Trend nichts abgewinnen, stelle mir gerade vor das ich das iPhone pro Max um den Hals trage….. das ist viel zu schwer.

    Antworten Melden

  • Vermisse Haptik und Verhalten von Lederhüllen. Schade, dass man hier nur noch von Drittanbietern was bekommt :-(

    Antworten Melden

  • Warum sind die Linsen, Blotz und Co nicht mittig in der Aussparung der Hülle…!!!?! Wie soll ich da ruhig schlafen??

    Antworten Melden

  • Das Material sieht echt cool aus auf der blauen Hülle. Ich bin gespannt wie es sich anfühlen wird und ob es mir gefallen wird.

    Antworten Melden

  • Da die neuen iPhones ja 25, 26, usw heissen sollen, glaube ich eher an Fakebilder…

    Antworten Melden

  • Gut, man muss sich das dann in echt anschauen, aber von allem was ich bisher gesehen habe sehen die Pro Modelle dieses Jahr zumindest für mich echt schlimm aus. Das sieht klobig und einfach nicht elegant aus.

    Sollten die normalen Modelle ein 120Hz Display bekommen und mir das Air doch nicht zusagen, dann werde ich mir zum ersten Mal, mit Ausnahme meines geliebten 13 Mini, ein „normales“ iPhone zulegen. Das Display vom Pro war für mich dann doch immer ein Grund zum Pro zu greifen.

    Die Kameras sind mir mittlerweile egal, für Schnappschüsse reicht’s immer und „richtige“ Bilder mach ich seit zwei Jahren wieder mit Leica, der Fuji und neuerdings einer Sigma BF. Hochwertige Kameras (aller Marken) sind immer noch besser wenn es drauf ankommt und es macht mir mehr Spass. Und vom Design her ist das Standard Modell für mich schon länger vor dem Pro und sie sind gerade noch kompakt auch wenn ich mir gewünscht hätte dass sie es bei 6.1″ belassen. Für mich ist dieses Jahr wohl weniger irgendwie mehr..

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Toll.
    Am Besten gleich noch einen iKompressor zum Ausblasen mit dazu kaufen.

    Antworten Melden

  • Wie hässlich sieht das iPhone denn bitte in diesen Cases aus ?!
    Da schaudert es mich echt !

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 41843 Artikel in den vergangenen 6563 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·   Cookie Einstellungen   ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven