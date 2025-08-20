Neue Apple-Hüllen: Aus Feingewebe wird Funktionsgewebe

Wir haben bereits gestern über den Nachfolger von Apples Feingewebe-Hüllen berichtet. Jetzt sind weitere Bilder und Informationen zu den offenbar für dieses Jahr anstehenden neuen iPhone-Hüllen von Apple aufgetaucht.

Wenn es denn so kommt, hören die neuen iPhone-Hüllen von Apple in Deutschland auf den Namen „Funktionsgewebe-Cases“. Dies geht aus dem Aufdruck auf der Rückseite einer Verpackung für die neuen Hüllen hervor. Bislang liegen keine Hinweise darauf vor, dass es sich hierbei um eine Fälschung handeln könnte.

Dem zufolge treten künftig die im Original „TechWoven“ genannten, an der Oberseite mit einer Schicht aus synthetischem Gewebe überzogenen Funktionsgewebe-Hüllen die Nachfolge von Apples Feingewebe an. Wir dürfen mit Spannung erwarten, wie das neue Material und dessen Eigenschaften diesmal von Apple angekündigt werden. Die vor zwei Jahren von Apple auf den Markt gebrachten Feingewebe-Hüllen erfüllten die von Apple geweckten Erwartungen an die Qualität nicht.

Fünf verschiedene Farben

Gemeinsam mit mehreren Fotos der Verpackung gibt es auch zusätzliche Informationen zu den zu erwartenden Farben. Demnach wird Apple die Hüllen in fünf verschiedenen Ausführungen anbieten. Neben Schwarz werden hier Braun, Blau, Grün und Lila genannt.

Dem Aufdruck auf der Rückseite der abgebildeten Packung zufolge sind die Hüllen zudem mit einem nicht näher beschriebenen Umhängeband kompatibel. Zur Befestigung dienen offensichtlich zwei an der Unterseite der Hülle, links und rechts vom Ladeanschluss und den Lautsprechern eingelassene Öffnungen.

Lanyard-Hüllen sind im Trend

Über die Möglichkeit, dass Apple künftig iPhone-Hüllen anbietet, die sich an einem Lanyard tragen lassen, wurde in den vergangenen Wochen öfter spekuliert. Entsprechende Produkte von Drittanbietern gewinnen zunehmend an Beliebtheit. Eben erst hat der Zubehörhersteller Satechi ein entsprechendes Produkt auf den Markt gebracht. Hier ist allerdings der Clou, dass sich das Umhängeband zugleich auch als Ladekabel verwenden lässt.

Die offizielle Ankündigung der neuen Apple-Hüllen wird gemeinsam mit den neuen iPhone-Modellen am 9. September erwartet.