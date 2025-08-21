iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 852 Artikel

Verschiedene Streaming-Bundles verfügbar

Disney+ und Netflix für Telekom-Kunden bereits ab 3 Euro
15 Kommentare

Kunden der Telekom können sich gerade Disney+ für zwölf Monate zum halben Preis sichern. Netflix gibt es im Rahmen der Aktion immerhin 40 Prozent günstiger. Allerdings handelt es sich hier jeweils um die günstigsten Tarifstufen der beiden Videodienste: Disney+ Standard mit Werbung und Netflix Standard mit Werbung.

Im Rahmen der Telekom-Aktion bekommt man die beiden Abos ein Jahr lang für jeweils 3 Euro im Monat. Im Anschluss fallen dann die regulären Preise an, was bei Disney+ 5,99 Euro und bei Netflix 4,99 Euro ausmacht.

Magenta Moments Disney

Die Aktion wird im Moments-Bereich der MeinMagenta-App gelistet und lässt sich der Telekom zufolge dort noch bis Ende September buchen.

Rundum sorglos mit MagentaMegastream

Angesichts der permanent irgendwo startenden Sonderaktionen für TV- und Streaming-Dienste ist das Ganze natürlich in erster Linie ein Rechenspiel. Davon abgesehen, dass man sich bei diesen günstigen Preisen für eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten verpflichtet.

Magenta Tv Tarif

Wer sich tatsächlich langfristig binden und eine möglichst breit gefächerte Auswahl von Videodiensten zur Verfügung haben will, fährt unserer Meinung nach weiterhin mit dem MegaStream-Angebot der Telekom sehr gut. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten bekommt man hier das erste halbe Jahr umsonst und bezahlt für die restlichen 18 Monate jeweils 30 Euro.

Unterm Strich bedeutet das, dass man auf die komplette Laufzeit gerechnet einen Monatspreis von 22,50 Euro bezahlt und dafür das IPTV- und On-Demand-Angebot von MagentaTV sowie werbefreien Zugriff auf die Videodienste Netflix, Disney+, Apple TV+ und RTL+ hat. Die anstehende Preiserhöhung für Apple TV+ macht dieses Paket inzwischen noch ein Stück interessanter.

MagentaTV als solides Streaming-Paket

Der Leistungsumfang von MagentaTV wird gerne unterschätzt. Neben der Möglichkeit, öffentlich-rechtliches und privates Live-Fernsehen in HD zu sehen, ist hier auch der Zugriff auf ein umfangreiches On-Demand-Angebot inbegriffen, das auch exklusive Filme und Serien der Telekom enthält.

MagentaTV hat darüber hinaus einen Online-Videorekorder mit 100 Stunden Aufnahmespeicher inbegriffen und erlaubt die Nutzung von Smart-TVs, Set-Top-Boxen und Mobilgeräten mit bis zu drei parallelen Streams.

Disney+ bei waipu.tv geschenkt

Wenn das für euch zu viel des Guten ist, könnt ihr einen Blick auf die aktuelle Aktion von waipu.tv werfen. Hier gibt es das IPTV-Paket waipu.tv Perfect Plus und ein Jahr Disney+ geschenkt, wenn man sich für den Kauf eines 4K-Sticks des Anbieters zum Preis von 59,99 Euro entscheidet.
  • Hat evtl jemand ne Idee wie man die Magenta TV App auf einen Hisense Smart TV bekommt? War bisher nicht erfolgreich. Zum normalen TV schauen auf den Apple TV zu wechseln finde ich etwas nervig, zumal ich alle anderen Apps mittlerweile auch über den TV nutze und den Apple TV nur noch für Sky habe.

  • Sind das denn auch jeweils die 4K Pakete von Disney und Netflix bei Magenta TV und kann ich das ganze Paket auch nur mit einem Smart TV nutzen ?

  • Wer will das mit Werbung? Wieso bieten die das nicht auch in 4K reduziert an?

  • Disney+ für 3€ geht aber nur wenn man schon MagentaTV besitzt. Ist im Artikel leider unterschlagen wurden.

  • In meiner magenta App taucht das Angebot gar nicht auf. Pizzaofen, Rewe Gewinnspiel oder Busuu Gutscheine gibt’s da – aber keine Streaming Rabatte…

  • Ich seh auch nichts. Rewe, Pizzaofen, aber keine Streaming Abos…

  • Selbst für den reduzierten Preis mit Werbebelästigung noch viel zu teuer. Wenn ich mich schon belästigen lasse mit der nervigen Werbung lasse bezahle ich bereits mit meiner Geduld den Mist zu ertragen…

  • Das Angebot existiert nicht, weder in der App, noch auf der normalen Website…

