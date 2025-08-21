Disney+ und Netflix für Telekom-Kunden bereits ab 3 Euro

Kunden der Telekom können sich gerade Disney+ für zwölf Monate zum halben Preis sichern. Netflix gibt es im Rahmen der Aktion immerhin 40 Prozent günstiger. Allerdings handelt es sich hier jeweils um die günstigsten Tarifstufen der beiden Videodienste: Disney+ Standard mit Werbung und Netflix Standard mit Werbung.

Im Rahmen der Telekom-Aktion bekommt man die beiden Abos ein Jahr lang für jeweils 3 Euro im Monat. Im Anschluss fallen dann die regulären Preise an, was bei Disney+ 5,99 Euro und bei Netflix 4,99 Euro ausmacht.

Die Aktion wird im Moments-Bereich der MeinMagenta-App gelistet und lässt sich der Telekom zufolge dort noch bis Ende September buchen.

Rundum sorglos mit MagentaMegastream

Angesichts der permanent irgendwo startenden Sonderaktionen für TV- und Streaming-Dienste ist das Ganze natürlich in erster Linie ein Rechenspiel. Davon abgesehen, dass man sich bei diesen günstigen Preisen für eine Mindestlaufzeit von zwölf Monaten verpflichtet.

Wer sich tatsächlich langfristig binden und eine möglichst breit gefächerte Auswahl von Videodiensten zur Verfügung haben will, fährt unserer Meinung nach weiterhin mit dem MegaStream-Angebot der Telekom sehr gut. Bei einer Laufzeit von 24 Monaten bekommt man hier das erste halbe Jahr umsonst und bezahlt für die restlichen 18 Monate jeweils 30 Euro.

Unterm Strich bedeutet das, dass man auf die komplette Laufzeit gerechnet einen Monatspreis von 22,50 Euro bezahlt und dafür das IPTV- und On-Demand-Angebot von MagentaTV sowie werbefreien Zugriff auf die Videodienste Netflix, Disney+, Apple TV+ und RTL+ hat. Die anstehende Preiserhöhung für Apple TV+ macht dieses Paket inzwischen noch ein Stück interessanter.

MagentaTV als solides Streaming-Paket

Der Leistungsumfang von MagentaTV wird gerne unterschätzt. Neben der Möglichkeit, öffentlich-rechtliches und privates Live-Fernsehen in HD zu sehen, ist hier auch der Zugriff auf ein umfangreiches On-Demand-Angebot inbegriffen, das auch exklusive Filme und Serien der Telekom enthält.

MagentaTV hat darüber hinaus einen Online-Videorekorder mit 100 Stunden Aufnahmespeicher inbegriffen und erlaubt die Nutzung von Smart-TVs, Set-Top-Boxen und Mobilgeräten mit bis zu drei parallelen Streams.

Disney+ bei waipu.tv geschenkt

Wenn das für euch zu viel des Guten ist, könnt ihr einen Blick auf die aktuelle Aktion von waipu.tv werfen. Hier gibt es das IPTV-Paket waipu.tv Perfect Plus und ein Jahr Disney+ geschenkt, wenn man sich für den Kauf eines 4K-Sticks des Anbieters zum Preis von 59,99 Euro entscheidet.