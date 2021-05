„ID Wallet“-App soll auch Shopping-Logins und Impfnachweise speichern

Die Bundesregierung hat die nächsten Schritte im Rahme des Ausbaus ihres „Ökosystems Digitale Identitäten“ angekündigt. Nach dem laut den Verantwortlichen erfolgreichen Start des Pilotprojektes „Hotel Check-In“ stehen Neuerungen wie der digitale Zugang zu Packstationen, ein wiederkehrender Login für Online-Einkäufe, die Möglichkeit zum digitalen Abschluss von Mobilfunkverträgen, Zugangsmanagement für Gebäude sowie Erleichterungen bei der Führerscheinüberprüfung beim Flottenmanagement auf dem Plan.

Pressekonferenz zum Thema / Bilder: Bundesregierung (Bergmann, Steins)

Im Zusammenhang mit den Ausbauplänen nennt die Bundesregierung auch neue Kooperationspartner beim Namen. So wolle sich die Deutsche Post mit Blick auf das Zugangsmanagement für Packstationen engagieren und der Versandhändler Otto sei Pilotpartner mit Blick auf digitale Erleichterungen beim Erstellen und der Nutzung von Kundenkonten. In Planung sind der Regierung zufolge auch ID-Funktionen mit Blick auf die Eröffnung von Onlinekonten und -depots. Hier seien allerdings in Kooperation mit vier großen beteiligten Banken unter anderem noch gesetzestechnische Fragen zu lösen.

Digitaler Impfanachweis in der Wallet-App

Auch der viel diskutierte digitale Impfnachweis ist Bestandteil des Projekts. Hier sind die Beteiligten laut Regierungsauskunft bereits mit der Umsetzung befasst, wobei die Speicherung es Nachweises zunächst in der Corona-Warn-App, später jedoch auch in der von der Regierung beauftragten Wallet-App erfolgen soll, damit dieser dort beispielsweise gemeinsam mit einem Identitätsnachweis genutzt werden könne.

Allerdings sind die Informationen und Zielsetzungen rund um das Projekt bislang noch eher schwammig. Auch sieht die Regierung die damit verbundene Zeitplanung eher langfristig. So hoffe man, in einem ersten Schritt „bis Anfang 2022 zunächst eine niedrige bis mittlere sechsstellige Zahl an Nutzerinnen und Nutzern“ gewinnen zu können.

Die im Auftrag von der Bundesregierung von der Digital Enabling GmbH entwickelte und angebotene App „ID Wallet“ steht seit Monatsbeginn im App Store zum Download bereit, präsentiert sich angesichts des derzeitigen Probebetriebs jedoch noch sehr limitiert. Die Funktionsbeschreibung im App Store beschränkt sich auf den Satz, „Das ID Wallet bietet die Möglichkeit, SSI-konforme, digitale Eigenschaften zu empfangen, zu speichern und vorzuzeigen“.