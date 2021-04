Neue App-Symbole: Zeigt iOS 15 wieder mehr Kontur?

Mit „Apple Music for Artists“ hat Apple das Logo einer weiteren hauseigenen App einer bemerkenswerten Überarbeitung unterzogen. Die ehemals flache Verlaufsgrafik zeigt plötzlich Konturen und einen Prägeeffekt, der ein Stück weit an die Grafik alter iOS-Versionen erinnert.

Die stille Änderung lässt sich als Hinweis auf ein mit der kommenden iOS-Version 15 verbundenes, überarbeitetes Erscheinungsbild von iOS deuten. Bereits Ende letzten Jahres hat Apple das Symbol der App „App Store Connect“ in ähnlichem Stil überarbeitet. Die neuen Bilder zeigen mehr Kontur und dank der rundumlaufenden Randlinie eine klare Form.

Damit steht die Tür für Spekulationen mit Blick auf das künftige Design von iOS offen. In jedem Fall harmonisieren die neuen App-Symbole besser mit den im vergangenen Jahr unter macOS Big Sur eingeführten neuen Anwendungslogos.

Mit der offiziellen Vorstellung von iOS 15 rechnen wir am Starttag von Apples Entwicklerkonferenz WWDC, die in diesem Jahr am 7. Juni beginnt.