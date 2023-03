Lidl hat Werkzeug-Akkus mit Bluetooth und ein HomeKit-Set im Preis reduziert

Lidl bietet ja seit geraumer Zeit auch ein mit HomeKit kompatibles Smarthome-Gateway und damit verbunden die Möglichkeit an, das teils extrem günstige Smarthome-Zubehör des Discounters in Apple Home zu integrieren. Aktuell gibt es hier ein aus dem Gateway und drei Schaltsteckdosen bestehendes Starterkit zum Preis von nur 40 Euro – das nehmen andere Hersteller bereits für eine einzelne Steckdose.

Insert

You are going to send email to