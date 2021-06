Neue 5G-Masten: Telekom und o2 nennen Zahlen

Sowohl die Telekom als auch die Telefónica-Tochter o2 liefern aktuell Zahlen zu den laufenden 5G-Netzausbauprogrammen.

Telefónica Deutschland hat für o2 seine 1.500. 5G-Antenne mit 3,6 GHz in Betrieb genommen. Nach Angaben des Netzbetreibers funken alle 1.500 5G-Antennen im o2 Netz über die leistungsstarke 3,6 GHz Frequenz, die o2 bereits in 60 Städten einsetzt. Bis Jahresende 2021 will o2 über 30 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen, bis 2025 ganz Deutschland.

Telekom: 90 Prozent bis Ende 2021

Die Telekom meldet heute die Installation von über 1.800 Antennen, die in rund 50 Städten 5G auf der 3,6 Gigahertz-Frequenz liefern. Zum Beispiel funkt 5G auf der 3,6 GHz-Frequenz nun auch in Flensburg, Gelsenkirchen oder Freiburg. Außerdem neu dabei sind Herne, Hamm, der Ennepe-Ruhr-Kreis, Bottrop, Offenbach am Main, Bremerhaven, Oldenburg, Bielefeld, Salzgitter, Koblenz und der Rhein-Erft-Kreis.

Zwei Jahre nach dem Startschuss für den neusten Mobilfunk-Standard können mehr als 66 Millionen Menschen in Deutschland mit Telekom 5G surfen. Das entspricht 80 Prozent der Bevölkerung. Mehr als 50.000 Antennen sind in Betrieb. Nächste Zielsetzung der Telekom: Bis Ende 2021 sollen 90 Prozent der Bevölkerung mit 5G surfen können. 60.000 Antennen sollen dann 5G-fähig sein.

Die Telekom nutzt derzeit zwei Frequenzen für 5G. Die hohe 3,6 Ghz-Frequenz ermöglicht die schnellsten Download-Geschwindigkeiten. Das Highspeed-5G kommt vor allem in dicht besiedelten Regionen zum Einsatz. Zusätzlich setzt die Telekom die reichweitenstarken 2,1 GHz-Frequenz ein.