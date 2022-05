Satechi 2-in-1-Kopfhörerständer mit Qi-Ladeplatz erhältlich

Das Ladegerät im Sockel erlaubt es, ein iPhone oder andere kompatible Geräte mit maximal 7,5 Watt kabellos zu laden. Die Integrierte USB-C-Buchse liefert maximal 5 Watt und ist dazu gedacht, einen in die Halterung eingehängten Kopfhörer mit Ladestrom zu versorgen. Das hierzu benötigte Kabel kann an einem dafür vorgesehenen Haken rückseitig aufgewickelt werden.

Satechi bietet seinen 2-in-1 Kopfhörerständer jetzt auch in Deutschland an. Die mit einer Qi-Ladestation und einem USB-C-Ausgang ausgestattete Tischhalterung für die AirPods Max oder andere Bügelkopfhörer ist hierzulande zum Preis von 89,99 Euro erhältlich.

