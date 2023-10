Neu von Govee: Smarte LEDs für Weihnachtsbaum und Outdoor-Bereich

Der auf smarte Beleuchtung spezialisierte Anbieter Govee hat zwei neue Produkte im Portfolio, die auf die intelligente Beleuchtung von Außenbereichen und Weihnachtsbäumen ausgelegt sind. Zum einen bietet Govee den neuen Outdoor Neon LED Strip an, zum anderen wird der Anbieter noch in dieser Woche die so genannten Govee Christmas String Lights einführen.

Govee Outdoor Neon LED Strip

Der neue Outdoor Neon LED Strip ist in einer 10-m-Variante erhältlich, die mit der Schutzklasse IP67 ausgezeichnet ist, 72 Watt Leistung aufnimmt und im Gegensatz zu vielen Indoor-Lösungen nicht zerschnitten werden sollte. Die Beleuchtungslösung für den Gartenbereich kommt mit einem Netzadapter und einer so genannten Control-Box, die sich um die Anbindung an das Heimnetzwerk und die Bereitstellung einer Bluetooth-Verbindung für das iPhone kümmert.

Die Lichtstreifen werden grundsätzlich einzeln betrieben und bieten mehrere Farbverlaufsfunktionen an, die über die Anwendung des Herstellers konfiguriert und automatisiert abgespielt werden können.

Zur Markteinführung wird der neue Lichtstreifen mit einem 50-Euro-Nachlass-Coupon angeboten, schlägt aber immer noch mit 179 Euro zu Buche. Der Outdoor Neon LED Strip lässt sich per Alexa steuern und über den Google Assistant ansprechen, setzt im Garten jedoch zwingend ein 2,4-GHz-WLAN voraus und kann nicht mit 5-GHz-Netzwerken zusammenarbeiten.

Govee Christmas String Lights

Die neue Weihnachtsbeleuchtung vom Typ Govee Christmas String Lights soll noch an diesem Wochenende in den Markt starten und wird dann in einer 20- und einer 10-m-Variante zur Verfügung stehen. Die Preise zur Markteinführung liegen hier dann bei 59,99 Euro beziehungsweise 79,99 Euro.

Auch hier können sich unterschiedliche Beleuchtungsmodi über die Govee-App aktivieren lassen. Ob es die Govee Christmas String Lights mit der Weihnachtsbaumbeleuchtung von Twinkly aufnehmen können, werden wir euch mitteilen, sobald wir die Lichterkette in Augenschein genommen haben.