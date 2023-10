Zurück in iOS 17: Live Photos als Sperrbildschirm

Dies kann, je nach Motiv, nervig, aber auch ganz nett sein und sollte definitiv ausprobiert werden. Zum Setzen eines entsprechenden Hintergrundes müsst ihr euch in die iPhone-Einstellungen begeben und hier im Bereich „Einstellungen“ den Punkt „Hintergrundbild“ wählen. Am besten legt ihr hier testweise gleich ein neues Paar Hintergrundbilder an. Wählt „+Neues Hintergrundbild auswählen“ und hier im oberen Bereich nun als erstes die Option „Fotos. Grenzt die angezeigten Bilder im nächsten Bildschirm nun mit dem Filter „Live Photo“ auf Schnappschüsse ein, die einen zusätzlichen Videoanteil beinhalten.

Insert

You are going to send email to