Hörbuch-Angebot bei Spotify: Monatliche Hördauer wird beschränkt

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify hat angekündigt, sein Angebot an Audioinhalten weiter zu verbreitern und neben Musik und Podcasts zukünftig auch Hörbücher über die eigene Plattform anzubieten.

Zum Auftakt des erweiterten Angebotes soll der Zugriff auf Hörbücher vorerst nur in Großbritannien und Australien zur Verfügung gestellt werden. Die Vereinigten Staaten werden dann zeitnah folgen. In allen drei Regionen sollen nicht nur weniger populäre Titel, sondern das gesamte Portfolio der führenden Hörbuch-Verlage angeboten werden. Zugriff auf die Hörbücher haben dabei ausschließlich zahlende Premium-Kunden, für diese gilt jedoch eine nicht unerhebliche Einschränkung.

Hörzeiten von bis zu 4 Monaten

Pro Monat lassen sich Hörbuchinhalte mit einer maximalen Länge von 15 Stunden konsumieren – also täglich 30 Minuten. Besonders lange Hörbücher, wie etwa Ken Folletts 48-Stunden langer Titel „Die Säulen der Erde“, können so nicht in einem Rutsch durchgehört werden, sondern müssen über vier Monate gestreckt werden.

Anwender in den beiden Pilotmärkten können aus über 150.000 Titeln wählen und sollen sich in der offiziellen Spotify-Applikation über Vorschläge freuen dürfen, die anhand einer vom Nutzer zu treffenden Vorauswahl an persönlich favorisierten Hörbüchern generiert werden.

Neue Preis-Stellschraube

Mit der beschränkten Hörbuchzeit führt Spotify eine weitere Stellschraube ein, an der der Konzern bei zukünftigen Preiserhöhungen drehen kann. Statt nur die Preise anzuziehen, kann Spotify hier eine neue Premium-Option mit besonders langen Hörbuchzeiten einführen oder zukünftige Preiserhöhungen abschwächen, indem gleichzeitig die im Tairf inkludierte Hörbuchdauer reduziert wird.

Wann das Hörbuch-Angebot auch hierzulande erhältlich sein wird, ist momentan noch unklar. Fest steht bislang lediglich: Seit der Preiserhöhung Anfang des Monats zahlen deutsche Anwender die höchsten Preise für den Zugriff auf einen Spotify-Premium-Zugang in Europa.

Die neuen Deutschland-Tarife im Überblick