Neu von eufy: SoloCam C210 und Case für die eufyCam 3

Zum Thema eufy und Kameras gibt es dann gleich noch eine kleine Produkt-News. Zum Preis von 19,99 Euro ist jetzt auch in Deutschland das Security Camera Case der Anker-Tochter erhältlich, mit dessen Hilfe sich die eufyCam 3 nicht nur an dunkle Fassaden anpassen, sondern zusätzlich auch vor extremen Wetterbedingungen schützen lässt.

Die eufy SoloCam C210 wird von einem integrierten Akku gespeist, den man dann eben wie dies bei anderen Kameras des Herstellers auch der Fall ist alle paar Monate mal laden muss. Beim Solarmodell S220 kann dies übrigens auch ab und an erforderlich sein. Hier sollen zwar drei Stunden direkte Sonneneinstrahlung am Tag genügen, um die Kamera dauerhaft zu betreiben. Begleitend dazu verfügt diese aber ebenfalls um einen ausreichend starken Akku, mit dessen Hilfe sie auch mehrere Wochen ohne Sonnenlicht ihre Arbeit verrichten kann.

Falls ihr jetzt ein Déjà-vu habt und euch an die erst kürzlich ausführlich von uns vorgestellte eufy SoloCam S220 erinnert, ist das absolut nachvollziehbar. Letztendlich unterscheiden sich die beiden Kameras soweit wir das bislang absehen können nämlich nur dadurch, dass die SoloCam C210 auf das oben aufgesetzte Solarpanel verzichtet. Diese Variante mag vor allem dann interessant sein, wenn man die Kamera ohnehin an einem Ort montiert, der keine direkte Sonneneinstrahlung hat und wo sich ein komplett weißes Gehäuse auch optisch besser integrieren würde.

Insert

You are going to send email to