Apple Music: Neue Gutscheinaktion mit bis zu 3 Gratismonaten

Aufs Wochenende hin haben wir noch ein kleines Apple-Music-Geschenk für euch. Über diese Promo-Seite bekommt ihr Apples Musikdienst aktuell bis zu drei Monate lang kostenlos.

Neue Abonnenten können dem Kleingedruckten zufolge die vollen drei Monate einstreichen, während „qualifizierte“ wiederkehrende Kunden sich mit zwei Monaten begnügen müssen, was dann im besten Fall auch schon wieder als Brücke bis zur nächsten Gratisaktion von Apple Music reicht.

Was genau Apple in diesem Fall unter „qualifiziert“ versteht, können wir euch leider nicht sagen. Dem diesen Lesertipp begleitenden Feedback zufolge ist es aber auch möglich, das Gratisabo zu erhalten, wenn man kürzlich erst an einer vergleichbaren Werbeaktion teilgenommen hat.

Wie immer gilt: Schreibt euch die Laufzeit eures kostenlosen Probeabos in den Kalender, denn wenn nicht rechtzeitig gekündigt wird, fällt im Anschluss der reguläre Monatspreis in Höhe von 10,99 Euro an.