eufy SoloCam S220: Sehr gute Solar-Sicherheitskamera heute nur 80 Euro

Die Anker-Tochter eufy erweitert ihr Angebot an Sicherheitskameras kontinuierlich. Zuletzt hatten wir uns ja die eufy Wall Light Cam S100 näher angesehen, die insbesondere mit zwei hellen und verstellbaren LED-Leuchten punkten kann. Mit der SoloCam S220 hat eufy ebenfalls recht neu eine kompakte Sicherheitskamera für den Außeneinsatz im Programm, die im besten Fall niemals an die Steckdose muss.

Für die Stromversorgung der eufy S220 sorgt im Wesentlichen ein in die Oberseite der Kamera eingelassenes Solarpanel. Bereits drei Stunden Sonneneinstrahlung am Tag sollen ausreichen, um die Kamera ohne zusätzliche Stromversorgung zu betreiben. Ist dies aufgrund der Wetterverhältnisse oder eines verschatteten Montageorts nicht gewährleistet, dürfte der integrierte Akku mit seinen 6.500 mAh Kapazität den Betrieb der Kamera auch über mehrere Wochen hinweg ermöglichen, bevor er zum Nachladen an die Steckdose muss.

Erweiterte Infos zum Ladezustand der Kamera verstecken sich in der eufy-App im Bereich „Dashboard“. Hier zeigen Grafiken zum Beispiel an, wie sich der Akkustand im Vergleich zum letzten Tag entwickelt hat und wie effektiv die Solarausbeute der Kamera ist.

135 Grad Weitwinkel und Nachtsicht

Auch wenn man angesichts der Solarfunktion sicher besonders daran interessiert ist, ein sonniges Plätzchen für die Kamera zu finden, in der Regel spielt bei der Platzierung das Sichtfeld der Kamera die größte Rolle. Die eufy SoloCam S220 verfügt über ein Weitwinkel-Blickfeld von 135 Grad, und ist mit einer integrierten Nachtsichtfunktion ausgestattet. Mit einer maximalen Auflösung von 2K bei 30 Bildern pro Sekunde liefert die Kamera klare und flüssige Aufnahmen, die sich jederzeit als Livestream abrufen oder auch lokal in der Kamera speichern lassen. Hierfür ist das Gerät mit insgesamt 8 GB internem Speicher ausgestattet, was ein Vorhalten der Videos in der Cloud in der Regel überflüssig macht.

eufy stand vor einer Weile aufgrund der Tatsache in der Kritik, dass die bei Benachrichtigungen mitgelieferten Videoclips unverschlüsselt übertragen werden. Standard ist hier jetzt eine reine Textmeldung – die um Bildmaterial ergänzten Benachrichtigungen kann man optional aktivieren.

Ergänzend kann man die Kamera auch in Verbindung mit der separat erhältlichen Homebase 3 von eufy verwenden. Hier steht dann nicht nur zusätzlich eine Möglichkeit zur Speichererweiterung per Festplatte zur Verfügung, sondern es lassen sich KI-Funktionen wie die gezielte Erkennung von verschiedenen Personen ergänzen.

Aufzeichnung und Aktionen umfangreich konfigurierbar

Generell hat man bei der SoloCam S220 wie auch bei den anderen über die eufy-Apps verwalteten Kameras sehr umfangreiche Möglichkeiten zur Interaktion und Konfiguration. Dies beginnt bei der integrierten Gegensprechfunktion und der Entscheidung des Nutzers, ob er Mikrofon und Lautsprecher aktiv haben möchte.

In jedem Fall macht es Sinn, sich mit den Einstellungen rund um die Bewegungsalarme auseinanderzusetzen. Zum einen kann man hier festlegen, ob die Kamera nur auf Menschen oder auf alle Bewegungen reagieren soll. Zudem sollte man den Bildausschnitt prüfen und gegebenenfalls (maximal zwei) Aktivitätsbereiche festlegen, in denen die Kamera dann auf Bewegungen reagiert.

Ergänzend dazu lassen sich über die Videoeinstellungen der eufy SoloCam S220 auch noch Datenschutzzonen hinzufügen, in denen beispielsweise Bereiche außerhalb des Grundstücks geschwärzt und von der Videoaufzeichnung ausgenommen werden können.

eufy SoloCam S220 bietet sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Alles in allem präsentiert sich die eufy SoloCam S220 als Sicherheitskamera für den Außenbereich mit einem ausgesprochen guten Preis-Leistungs-Verhältnis – insbesondere im Rahmen der aktuellen Prime-Angebote bei Amazon. Regulär wird das Gerät mit einem Preis von 129,99 Euro gelistet – im Rahmen der Prime-Angebote von Amazon ist die Kamera momentan sogar für nur 79,99 Euro erhältlich.