Neu mit iOS 18.4: Hintergrundmusik zum Entspannen oder Arbeiten

Wenn ihr den Beipackzettel zu iOS 18.4 bis zum letzten Punkt durchgelesen habt, ist euch vielleicht auch der folgende Eintrag aufgefallen. In der Aufzählung der mit dem Update verbundenen allgemeinen Verbesserungen und Fehlerbehebungen weist Apple auch auf eine neue Funktion namens „Ambient“ hin. Die Rede ist hier von der Möglichkeit, „handverlesenen Playlists mit Soundtracks für das tägliche Leben“ direkt vom Kontrollzentrum aus abzuspielen.

Konkret geht es hier um vier Wiedergabelisten mit entspannender Hintergrundmusik, die sich direkt über das Kontrollzentrum von iOS 18.4 starten lassen. Allerdings hat Apple diese gut versteckt und ihr müsst die entsprechenden Bedienfelder zunächst zum Kontrollzentrum hinzufügen, um sie von dort aus starten zu können.

Zunächst im Kontrollzentrum aktivieren

Unter iOS 18 werden die im Kontrollzentrum angezeigten Elemente ähnlich wie Widgets direkt über das Kontrollzentrum verwaltet. Ihr öffnet also zunächst das Kontrollzentrum, in dem ihr mit dem Finger von oben rechts nach unten wischt. Anschließend gelangt ihr durch Antippen des Plus-Zeichens oben links in den Bearbeiten-Modus des Kontrollzentrums.

Über die Funktion „Steuerelement hinzufügen“ könnt ihr nun nach „Umgebungsmusik“ suchen, denn unter diesem Überbegriff sind die vier neuen Wiedergabelisten im Kontrollzentrum abgelegt. Anschließend fügt ihr entweder alle vier Wiedergabelisten oder nur jene, die euch gefallen, an einer beliebigen Position zum Kontrollzentrum hinzu. Zur Auswahl stehen die Optionen „Schlaf“, „Chill“, „Produktivität“ und „Wohlbefinden“.

Songs lassen sich überspringen

Sobald ihr eine dieser Optionen startet, werden die von Apple Music bekannten Bedienelemente auf den Sperrbildschirm des iPhones angezeigt. Ihr könnt die Wiedergabe von hier aus auch stoppen oder einzelne Titel überspringen. Der Wechsel zwischen diesen Wiedergabelisten ist jedoch nur über das Kontrollzentrum möglich.

Die neuen „Umgebungsmusik-Wiedergabelisten“ sind übrigens nicht mit den bereits seit iOS 15 verfügbaren Hintergrundgeräuschen zu verwechseln.