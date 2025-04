Apple Card: Visa und American Express als potenzielle Partner im Spiel

Apple steht derzeit vor einer Neuausrichtung seines Kreditkartenangebots Apple Card. Angesichts der Tatsache, dass sich Goldman Sachs aus dem Privatkundengeschäft zurückziehen will, muss Apple eine neue Partnerbank finden. Wie das Wall Street Journal nun berichtet, könnte es in diesem Zusammenhang jedoch auch zu einem Wechsel des Kartenanbieters selbst kommen. Offenbar legen sich Visa und American Express kräftig ins Zeug, um Apples derzeitigen Partner Mastercard zu verdrängen.

Das Wall Street Journal beruft sich diesbezüglich auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Demzufolge soll Visa Apple ein Angebot in Höhe von rund 100 Millionen US-Dollar unterbreitet haben, um künftig die Rolle des Zahlungsnetzwerks für die Apple Card zu übernehmen. Visa wolle sich damit gegen Konkurrenten wie American Express und Mastercard durchsetzen.

Mastercard will Status beibehalten

American Express soll seinerseits Interesse bekundet haben, zugleich als Netzwerk und als ausgebende Bank aufzutreten. Entsprechende Berichte haben bereits vor knapp zwei Jahren die Runde gemacht. Zugleich bemühe sich auch Mastercard weiterhin darum, seinen bisherigen Status als Netzwerkpartner zu behalten.

Es wird davon ausgegangen, dass Apple sich zunächst für einen Kreditkartenanbieter entscheiden muss, bevor eine neue Bank als Ersatz für Goldman Sachs ausgewählt wird. Die Kreditkartennetzwerke – darunter Visa, Mastercard und American Express – fungieren klassischerweise als Mittelsmann zwischen den Händlern und der herausgebenden Bank.

Anbieter verzichten auf klassische Einnahmequellen

Angesichts ihrer weiten Verbreitung dürfte die Apple Card für Unternehmen wie Visa, Mastercard oder American Express von großem Interesse sein. Ein wirtschaftlich lohnenswertes Unterfangen wird für die Anbieter jedoch erst daraus, wenn sie tatsächlich auch an den über ihre Systeme abgewickelten Transaktionen verdienen. Goldman Sachs soll sich unter anderem auch deswegen aus der Partnerschaft mit Apple verabschieden wollen, weil Apples Konditionen weder eine prozentuale Beteiligung an den Umsätzen zulassen, noch die bei Kartenangeboten in der Regel üblichen Jahresgebühren als Einnahmequelle zur Verfügung stehen.

Offiziell wurden die Unstimmigkeiten zwischen Apple und Goldman Sachs nie bestätigt. Allerdings soll Apple bereits grünes Licht für einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Vertragsverhältnis gegeben haben.