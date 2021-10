iOS 15: Wassergeräusche und Rauschen für bessere Konzentration

Der Hinweis auf die neuen Option „Hintergrundgeräusche“ wird in den Update-Hinweisen zu iOS 15 gerne übersehen. Dabei bietet sich damit eine hervorragende Möglichkeit, besser abzuschalten oder auch störende Umgebungsgeräusche auszublenden, wenn man konzentriert arbeiten will.

Insert

You are going to send email to