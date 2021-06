Neu mit iOS 15: Die Text-Lupe kehrt zurück

Die Neuerung ist so unscheinbar, dass man nach dieser Suchen muss, um ihr Vorhandensein in iOS 15 zu bestätigen: Die kleine Text-Lupe, die beim exakten Platzieren der Eingabemarke zur Hand geht, meldet sich in diesem Herbst zurück.

Ein langer Druck macht die Leertaste zum Trackpad

Zur Vorstellung von iOS 14 abgeschafft, hat Apple sich nun all jenen Nutzern erbarmt, die sich noch immer nicht mit dem langen Druck auf die Leertaste anfreunden konnten, um den Cursor zu versetzen. Diesen wird iOS 15 wieder die klassische Text-Lupe einblenden, die den vom Finger verdeckten Textbereich oberhalb der Fingerspritze abbildet und so beim buchstabengenauen Setzen der Eingabemarke hilft.

Die Text-Lupe (nicht zu verwechseln mit der Kamera-Lupe) wird in all jenen Anwendungen eingeblendet, die über editierbare Textbereiche verfügen. Neben der Notizen-App zählt also auch der mobile Safari-Browser mit seiner Adressleiste oder auch die Erinnerungen-App dazu.

Mit iOS 15 wieder da: Die Textlupe

Drei-Finger-Gesten weiterhin verfügbar

An den bekannten Drei-Finger-Gesten ändert iOS 15 hingegen nichts. Die vier möglichen Handgriffe werden auch von der Vorabversion des neuesten iPhone-Betriebssystems weiterhin erkannt und gestatten das schnelle Kopieren und Einsetzen von Text, das Rückgängig-Machen und wiederholen gerade ausgeführter Aktionen und das Aufrufen der Text-Toolbar.

Solltet ihr im Alltagseinsatz noch keine der 3-Finger-Gesten anwenden, dann ist die folgende Kurz-Übersicht der nutzbare 3-Finger-Gesten für euch: