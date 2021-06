Neu mit iOS 15: Apple bohrt die Wetter-App auf

Zu den wichtigen Neuerungen des nächsten großen Betriebssystem-Updates auf iOS 15 wird im Herbst die generalüberholte Wetter-Applikation Apples zählen. Diese tritt nicht nur mit einer überarbeiteten Oberfläche auf, sondern auch mit zahlreichen zusätzlichen Wetter-Informationen, die die aktuelle Vorhersage-App Apples noch nicht anbietet.

Nach dem Start präsentiert die vorinstallierte Anwendung, die ihre Datenbasis vorwiegend dem amerikanischen Anbieter „The Weather Channel“ zu verdanken hat, eine neue 10-Tage-Vorschau, der mehrere ebenfalls neuen Module folgen die Detail-Informationen zu Luftqualität, Temperatur, UV-Index, Sonnenauf- und untergang, Niederschlag, Wind, gefühlter Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Sichtweite und Luftdruck anzeigen.

Drei neue Karten für Temperatur, Regen und Luft

Augenscheinlichste Verbesserung sind die neuen Kartenansichten, die Temperatur, Niederschlag und Luftqualität anzeigen. Diese können nach dem Aufruf frei skaliert werden, blenden eine Legende ein und gestatten den Aufruf aktueller Ortsdaten durch einen längeren Druck auf das iPhone Display in der jeweiligen Region.

Während die Karten für Temperatur und Luftqualität die aktuellen Ist-Werte darstellen, bietet die Niederschlagskarte eine Mehrtägige Vorhersage an, die neben dem aktuellen Tag sowohl vier Tage in die Vergangenheit als auch zwei Tage in die Zukunft reicht und automatisch abgespielt werden kann. Eine stündliche Regenwolken-Vorschau, wie sie die Warnwetter-App anbietet, bringt Apples neue Wetter-App leider nicht mit.

Rückmeldungen möglich

In der Ansicht, die das Wetter am aktuellen Standort anzeigt, bietet iOS 15 die neue Menü-Option „Problem melden“ an, mit der sich falsche Wetterdaten durch eigene Angaben zum aktuellen Geschehen vor Ort korrigieren lassen. Hier lässt sich das aktuelle Wetter beschreiben und dort korrigieren wo der Ist-Zustand von Apples Vorhersage abweicht.