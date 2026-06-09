Automationen und KI-Funktionen: Kurzbefehle werden intelligenter

Mit iOS 27, iPadOS 27 und macOS 27 erweitert Apple die Kurzbefehle-App an mehreren Stellen. Die auf der WWDC 2026 vorgestellten Neuerungen richten sich zwar in erster Linie an Entwickler, werden aber auch für Anwender spürbare Folgen haben. Im Mittelpunkt stehen neue Auslöser für Automationen, eine engere Verzahnung mit Apple Intelligence und erstmals eine dauerhafte Datenspeicherung innerhalb von Kurzbefehlen.

Bereits in den vergangenen Jahren hat Apple die Kurzbefehle-App schrittweise zu einer zentralen Automatisierungsplattform ausgebaut. Mit den neuen Funktionen wird dieser Ansatz weitergeführt und stärker mit den KI-Modellen des Unternehmens verknüpft. Passend dazu hatte Apple bereits im vergangenen Jahr die Integration von Apple Intelligence in Kurzbefehle angekündigt und erste KI-Aktionen eingeführt.

Neue Auslöser für automatische Abläufe

Eine der auffälligsten Änderungen betrifft die Automationen. Diese werden künftig direkt im Editor der Kurzbefehle-App verwaltet und nicht mehr als separater Bereich behandelt. Gleichzeitig ergänzt Apple drei neue Auslöser.

Kurzbefehle können nun automatisch starten, wenn ein Screenshot gespeichert wird, wenn eine externe Tastatur verbunden oder getrennt wird oder wenn eine Benachrichtigung einer bestimmten Anwendung eingeht. Gerade letzteres eröffnet neue Möglichkeiten. So können Anwender beispielsweise auf Nachrichten einer Liefer-App reagieren und automatisch Lampen einschalten, Musik starten oder andere Geräte im Smart Home ansteuern.

Apple macht dabei deutlich, dass gut strukturierte Benachrichtigungen künftig nicht nur Menschen informieren, sondern auch als Grundlage für Automationen dienen können. Entwickler sollen ihre Mitteilungen deshalb möglichst präzise und eindeutig gestalten.

Apple Intelligence erhält Gedächtnis

Deutlich erweitert wird auch die Funktion „Modell verwenden“, mit der Kurzbefehle auf die Sprachmodelle von Apple Intelligence zugreifen können. Die Modelle erhalten Zugriff auf aktuelle Webinformationen und können Inhalte aus Apps auswerten und verarbeiten.

Neu ist zudem eine Art Transparenzmodus. Entwickler können nachvollziehen, welche Informationen tatsächlich an das Modell übergeben wurden. Dadurch lässt sich leichter erkennen, warum eine KI zu einem bestimmten Ergebnis gekommen ist und welche Daten für bessere Resultate zusätzlich bereitgestellt werden sollten.

Noch interessanter dürfte jedoch die neue Speicherfunktion sein. Kurzbefehle können künftig Daten dauerhaft sichern und bei späteren Ausführungen wieder abrufen. Die gespeicherten Informationen werden zwischen iPhone, iPad und Mac synchronisiert.

Dadurch lassen sich Kurzbefehle erstellen, die sich frühere Entscheidungen merken, Listen fortführen oder langfristige Kontexte aufbauen. Ein KI-gestützter Kurzbefehl könnte beispielsweise festhalten, welche Empfehlungen bereits ausgesprochen wurden und diese künftig vermeiden. Die bislang oft fehlende Erinnerung über einzelne Durchläufe hinweg wird damit erstmals Teil der Plattform.

Für Entwickler bedeutet dies allerdings zusätzlichen Aufwand. Inhalte müssen geräteübergreifend eindeutig identifizierbar sein, damit gespeicherte Daten auf allen Geräten korrekt erkannt werden.

Die WWDC-Session zeigt, wohin sich Apples Automatisierungsplattform entwickelt. Kurzbefehle sollen nicht mehr nur einzelne Aktionen aneinanderreihen, sondern zunehmend kontextbezogene Abläufe ermöglichen, die Informationen speichern, auswerten und mithilfe von Apple Intelligence eigenständig auf neue Situationen reagieren können.