Neu in iOS 26: Unterstützender Zugriff – iPhone-Einfachmodus für alle

Im Rahmen der WWDC 2025 hat Apple über 100 Entwickler-Sessions veröffentlicht, in denen der Konzern die neuen Funktionen für iPhone, iPad, Mac und Apple Watch im Detail vorstellt. In dem 16 Minuten langen Video „Customize your app for Assistive Access“ geht es um die Optimierung von Apps für Nutzer mit kognitiven Einschränkungen. Apple baut den iPhone-Einfachmodus weiter aus.

Der Unterstützende Zugriff ist ein vereinfachter Modus für iOS und iPadOS, der bereits seit iOS 17 existiert und darauf abzielt, die Bedienung von Geräten durch reduzierte Oberflächen, große Schaltflächen und visuelle Hinweise zu erleichtern. Mit iOS und iPadOS 26 können Entwickler ihre Anwendungen gezielt für diesen Modus optimieren – entweder durch neue Assistive-Access-Szenen oder durch eine vereinfachte Vollbilddarstellung.

Neue Szene für klare Interaktionen

Die Assistive-Access-Szenen erlauben es, eigene App-Layouts zu definieren, die sich optisch und funktional an den vorinstallierten Apps wie Kamera und Nachrichten im Unterstützenden Zugriff orientieren. Hierbei wird die Darstellung automatisch an ein visuell klar strukturiertes Raster angepasst. Steuerungselemente werden größer dargestellt.

Wird die Assistive-Access-Szene verwendet, legt die App automatisch besonderen Wert auf eine reduzierte Informationsdichte. Nutzer sollen klar zwischen einzelnen Funktionen wählen können. Dabei helfen nicht nur klar bezeichnete Schaltflächen, sondern auch große Icons, die zusätzlich zur Orientierung beitragen.

Gestaltung nach klaren Prinzipien

Apple empfiehlt, bei der Gestaltung der Oberfläche für den Unterstützenden Zugriff konsequent auf einfache, geführte Interaktionen zu setzen. Wichtige Entscheidungen wie das Löschen von Inhalten sollten idealerweise vermieden oder doppelt bestätigt werden. Funktionen, die leicht zu Missverständnissen oder unbeabsichtigten Änderungen führen können, sollten in diesem Modus gar nicht erst angeboten werden.

Ziel ist eine sichere Umgebung, die Orientierung gibt und Überforderung vermeidet. Die Funktion an sich ist nicht neu. Dass Apple es nun auch interessierten Drittanbietern erleichtert, den Unterstützenden Zugriff zu verwenden, ist aber eine begrüßenswerte Weiterentwicklung.