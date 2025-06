uBlacklist 9.0 veröffentlicht: App blendet unerwünschte Suchtreffer aus

Die quelloffene Anwendung uBlacklist steht ab sofort in Version 9.0 für iPhone, iPad und Mac im App Store zur Verfügung. Safari-Nutzer können damit gezielt einzelne Webseiten aus den Ergebnislisten von Suchmaschinen entfernen. Die Software ist kostenlos, spendenfinanziert und sowohl für macOS als auch iOS erhältlich.

Suchergebnisse gezielt bereinigen

Im Unterschied zu vielen vergleichbaren Angeboten steht bei uBlacklist nicht das Blockieren von Werbung oder störenden Webseiten-Elementen im Vordergrund, sondern die direkte Kontrolle über angezeigte Suchergebnisse.

Im Alltag stoßen viele Internetnutzer immer wieder auf Treffer, die für die eigene Suche irrelevant oder störend sind. Portale wie Pinterest oder gutefrage.net erscheinen regelmäßig prominent, auch wenn deren Inhalte nur in den seltensten Fällen wirklich hilfreich sind. Mit uBlacklist lassen sich solche Seiten dauerhaft ausblenden. Die Erweiterung funktioniert nicht nur mit Google, sondern unterstützt auch Suchdienste wie DuckDuckGo, Ecosia, Bing und weitere.

Integration in Safari auf Mac und iPhone

Die Nutzung erfordert die einmalige Freigabe als Safari-Erweiterung in den Systemeinstellungen des iPhones. Anschließend lassen sich Domains entweder manuell eingeben oder direkt aus den Suchergebnissen heraus blockieren. Nutzer können hierfür einfache Platzhalter verwenden oder auch komplexe Filterregeln definieren, beispielsweise mit regulären Ausdrücken.

Darüber hinaus ist es möglich, sich an öffentlichen Blocklisten zu orientieren und diese zu abonnieren. Die Anwendung speichert alle persönlichen Filterregeln lokal, bietet jedoch auch eine optionale Synchronisation an. So lassen sich Filtereinstellungen zwischen Mac und iPhone abgleichen.

Die neue Version 9.0 bringt kleinere Verbesserungen bei der Handhabung und setzt in Firefox und Safari nun auf das sogenannte Manifest V3. Das Projekt wird auf GitHub entwickelt und gepflegt, der Quellcode ist öffentlich einsehbar.