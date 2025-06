„Sensors at a Glance“: App zeigt HomeKit-Sensoren im Schnellüberblick

Mit einer neuen iOS-Anwendung lassen sich HomeKit-Sensoren übersichtlich darstellen. Die App „Home Sensors at a Glance“ gruppiert Fenster-, Tür- und Bewegungssensoren raumbasiert und zeigt deren aktuellen Zustand sowie den Ladezustand der Batterie an.

Nutzer können so auf einen Blick erkennen, ob etwa noch Fenster geöffnet sind oder in bestimmten Räumen Bewegung registriert wurde.

Entwickelt wurde die App von Dario Kolar, einem Webentwickler, der damit ein persönliches Problem lösen wollte. Die Darstellung der Sensoren innerhalb der Home-App von Apple sei oft umständlich, da die Geräte tief in Raumübersichten verschachtelt seien. Mit „Home Sensors at a Glance“ sollen Nutzer vor allem bei Wetterumschwüngen wie einsetzendem Regen schnell erkennen können, ob alle Fenster geschlossen sind. Kolar stellte die App auf dem Community-Portal Reddit vor und sammelt dort aktiv Rückmeldungen zur Weiterentwicklung.

Testphase über TestFlight

Aktuell steht die Anwendung in einer offenen Testversion über TestFlight zur Verfügung. Die App zeigt unterstützte HomeKit-Geräte wie Kontakt- und Bewegungssensoren in einer einfachen Liste an. Symbole geben Auskunft über den Typ des Sensors und dessen Status, etwa „Offen“, „Geschlossen“ oder „Bewegung erkannt“. Zudem wird der Batteriestand in Prozent eingeblendet.

Zu den bereits unterstützten Funktionen gehören auch Türschlösser sowie die Anzeige von mehreren Haushalten innerhalb der App. In den Einstellungen lassen sich Sensoren ausblenden und nach Typ filtern.

Geplante Funktionen und Weiterentwicklung

Für kommende Versionen sind weitere Funktionen vorgesehen. Geplant ist unter anderem eine kompakte Statusanzeige am oberen Rand der App, die etwa anzeigt, ob alle Fenster geschlossen sind. Auch eine Wetterintegration ist angedacht, bei der die App auf mögliche Regenwahrscheinlichkeit hinweist. Zusätzlich sollen Temperatur-, Luftfeuchtigkeits- und Anwesenheitssensoren eingebunden werden.

Ob und wann die Anwendung regulär in den App Store kommt, ist noch offen. Die Rückmeldungen aus der Testphase sollen in die weitere Entwicklung einfließen. Bis dahin könnt ihr einen Blick auf HomeWatch werfen. Die App ist schräg, bietet aber ebenfalls einen schnellen Geräteüberblick an.