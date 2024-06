Neu in iOS 18: SMS und iMessage-Kommunikation per Satellit

Sobald iOS 18 im Herbst zum Download bereitgestellt wurde, werden Nutzer des iPhone 14 und neuerer Modelle ein neues Feature einsetzen können, das es ermöglicht, SMS und iMessage per Satellit zu senden und zu empfangen. Die neue Funktion wird in jenen Situationen hilfreich sein, in denen weder WLAN noch ein Mobilfunknetz zur Verfügung stehen.

Laut Apple kommt dabei dieselbe Technologie zum Einsatz, die bereits die Notruffunktion “Notruf SOS via Satellit” ermöglicht. Nutzer sollen in der Lage sein, über die Nachrichten-App des iPhones eine Verbindung zu Satelliten in mehreren hundert Kilometern Entfernung herzustellen und können dann Textnachrichten an Freunde und Familienangehörige senden, selbst wenn keine herkömmliche Netzabdeckung vorhanden ist.

Support für Emojis und Tapbacks

Die per Satellit gesendeten Nachrichten unterstützen gängige Funktionen von iMessage, wie das Versenden und Empfangen von Textnachrichten, Emojis und Tapbacks. Auch die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird beim Nachrichtenaustausch per Satellit beibehalten. Zusätzlich wird es möglich sein, SMS-Nachrichten über Satellit an Personen zu senden, die kein iMessage nutzen.

Die Erweiterung der Satellitenkommunikation könnte vor allem für Nutzer in abgelegenen Gebieten und in Notfallsituationen von Bedeutung sein – allerdings werden zu Beginn nicht alle iPhone-Anwender von der Satellitenkommunikation profitieren.

Apple plant, die neue Funktion zunächst ausschließlich in den Vereinigten Staaten einzuführen. Eine Ausweitung auf andere Länder dürfte sukzessive angegangen werden, konkrete Angaben dazu gibt es jedoch noch nicht.

“Notruf SOS via Satellit” ist seit der Veröffentlichung von iOS 16.2 in Deutschland verfügbar und wird von Apple derzeit noch gänzlich kostenlos angeboten. Ende 2025 könnte Apple zu einem kostenpflichtigen Abo übergehen.

„Notruf SOS über Satellit“: Vorerst ein weiteres Jahr kostenlos

Seit iOS 17 haben amerikanische iPhone-Besitzer zusätzlich die Möglichkeit, Pannenhilfe über Satellit anzufordern.