Neu in iOS 18: „Game Mode“ soll Spielerlebnisse spürbar verbessern

Apple wird den vom Mac bekannten “Game Mode” mit iOS 18 auch auf das iPhone bringen. Der neue Spielemodus soll die Leistung für Videospiele optimieren und Hintergrundaktivitäten minimieren, um durchgehend hohe Bildraten und die bestmögliche Performance auch bei anspruchsvollen Spielen zu gewährleisten.

Glaubt man Apples Versprechen, dann wird der Game Mode auch die Audioverzögerung beim Einsatz der AirPods erheblich reduzieren und drahtlos verbundene Spielcontroller reaktionsschneller machen. Konkret soll dies durch eine Verdopplung der Bluetooth-Kommunikationsrate erreicht werden, was die Reaktionsfähigkeit der Controller spürbar verbessern soll. Die Verringerung der Audioverzögerung soll sich beim Einsatz der AirPods Pro bemerkbar machen.

Volle Performance nur mit AirPods Pro 2

Ein weiterer Aspekt des Game Mode ist die personalisierte, räumliche Audioausgabe, die Apple bereits bei ausgesuchten Musik- und Videoinhalten anbietet. Die räumliche Audioausgabe soll zukünftig auch das Spielerlebnis vertiefen. Apple gibt an, dass Spielentwickler neue Programmierschnittstellen nutzen können, um Spiele mit den neuen Möglichkeiten zum Sounddesign zu gestalten. Erste Titel wie “Need for Speed: Mobile” von Tencent Games und EA haben bereits angekündigt, die neuen Technologien zum Start im Herbst einsetzen zu wollen. Zusätzlich wird iOS 18 für Verbesserungen der Sprachqualität in In-Game-Chats und beim Streaming sorgen. Hier werden fortan dynamisches Headtracking und Audiospuren mit 16-Bit bei 48 Kilohertz unterstützt.

Laut Apple sollen die AirPods Pro der zweiten Generation so die beste drahtlose Audiolatenz für mobile Spiele bieten, die das Unternehmen bisher erreicht hat.

Die geplanten Funktionsverbesserungen sind auf mehreren Generationen der AirPods verfügbar: Neben den AirPods der dritten Generation auch auf den AirPods Pro und AirPods Max. Von den angekündigten Verbesserungen im Bereich der drahtlosen Audioverzögerung werden jedoch speziell die AirPods Pro der zweiten Generation profitieren.