Neu in iOS 18: Rotierende Mac-Adressen im WLAN

Apple wird mit der Freigabe seiner neuen Betriebssysteme im Herbst die neue Funktion „WLAN-Adresse rotieren“ einführen, die zusätzlichen Datenschutz im öffentlichen und privaten WLAN-Netzwerken bieten soll. Das neue Feature wird sowohl in iOS und iPadOS 18 als auch in macOS 15 Sequoia verfügbar sein und, wenn aktiviert, dafür sorgen, dass die MAC-Adressen von Geräten in regelmäßigen Abständen geändert werden.

Neu in iOS 18: WLAN-Adresse rotieren

Erweiterter Schutz für MAC-Adressen

Bereits mit iOS 14 hat Apple im Jahr 2020 eine Funktion zur Verschleierung der eigenen MAC-Adresse eingeführt. Diese ermöglicht es Anwendern, für jedes WLAN-Netzwerk eine zufällige MAC-Adresse zu verwenden, um die Nachverfolgbarkeit der eigenen Geräte zu verringern und mehr Privatsphäre zu gewährleisten.

Laut Apple sollte diese Option in den meisten WLAN-Netzwerken keine negativen Begleiterscheinungen haben, allerdings könnten in Unternehmensumgebungen oder Bildungseinrichtungen, in denen MAC-Adress-Filter zum Einsatz kommen, Probleme auftreten. Ist dies der Fall, lässt sich die Option jederzeit auch deaktivieren und für jedes bekannte Netzwerk anpassen.

Mit „WLAN-Adresse rotieren“ sorgt Apple zukünftig dafür, dass sich die MAC-Adresse des eigenen Gerätes nicht nur für jedes Netzwerk, sondern zusätzlich auch in regelmäßigen Intervallen ändert. Im Regelfall sollen sich iPhone und Co. alle zwei Wochen mit einer neuen MAC-Adresse im WLAN einbuchen und es den Betreibern so erschweren, einzelne Geräte zu tracken. Das Erstellen von langfristigen Nutzer-Profilen wird so unmöglich.

Optional deaktivierbar

Sowohl unter iOS 18 als auch in macOS 15 Sequoia wird die neue Datenschutz-Funktion standardmäßig aktiviert sein, diese lässt sich bei Bedarf aber auch ausschalten.

Damit gilt nun: Das iPhone meldet sich bei neuen Netzwerken zukünftig nicht mehr nur mit einer zufällig generierten MAC-Adresse an, sondern ändert diese im Zwei-Wochen-Rhythmus auch automatisch. Für öffentliche Netzwerke verwendet die Funktion „WLAN-Adresse rotieren“ standardmäßig eine statische MAC-Adresse, in privaten Netzwerken werden die Adressen zufällig zugewiesen.