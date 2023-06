Die iOS 17-Nachzügler: AirDrop, AirPlay, Journal und geteilte Wiedergabelisten

Schon seit einigen Jahren stellt Apple zur Ausgabe der jeweils neuesten Betriebssysteme nicht mehr alle der beworbenen Funktionen bereit, sondern liefert einzelne Features erst später im Jahresverlauf nach. Diese werden häufig in so genannte Punkt-Aktualisierung integriert, sind also nicht schon in der großen iOS-Aktualisierung sondern erst in Ausgabe x.2 oder x.4 funktional vollwertig integriert.

Eine Strategie, die anfangs noch so wirkte, als hätten Apples Ingenieure hier mit unvorhergesehenen Schwierigkeiten zu kämpfen, oder würden schlicht nicht in der Lage sein, pünktliche Arbeitsergebnisse abzuliefern. Inzwischen geht Apple offensiv mit der verzögerten Bereitstellung neuer Systemfunktionen um und kündigt mittlerweile gesondert an, welche von den vorgestellten Neuerungen zu den Nachzügler gehören werden.

AirDrop über iCloud

In diesem Jahr betrifft dies die iCloud-Integration der AirDrop-Funktion. Diese soll angefangene AirDrop-Übertragungen zukünftig auch fortsetzen, wenn die direkte Verbindung zwischen zwei Geräten unterbrochen wurde – etwa weil einer der beiden AirDrop-Nutzer schnell aus dem Zug aussteigen musste. AirDrop für iCloud wird nicht direkt mit iOS 17 sondern erst später im Jahr verfügbar sein.

Das „Journal“-Tagebuch

Auch die neue System-Anwendung „Journal“, die beim Führen eines Tagebuches zur Hand gehen soll, wird erst später im Jahr verfügbar sein und nicht mit iOS 17.0 starten.

Die Anwendung soll das Mitverfolgen der eigenen Stimmungen, Erfolge und Erfahrungen vereinfachen und bietet aufgenommene Fotos, konsumierte Musik, erstellte Sprachnachrichten und besuchte Orte von sich aus für neue Tagebucheinträge an.

Gemeinsame Wiedergabelisten

Die Musik-Anwendung soll zukünftig das gemeinsame Erstellen und Bearbeiten von Wiedergabelisten zulassen. Eingeladene Freunde können dann eigene Lieder zu vorhandenen Listen hinzufügen, bereits eingetragene neu sortieren und ungeliebte Songs auch wieder entfernen.

AirPlay für Hotels

Um die AirPlay-Nutzung in fremden Netzwerken zu vereinfachen und damit die Video-Weitergabe an den Hotel-Fernseher beziehungsweise die im Raum vorhandenen Sound-Systeme unkompliziert nutzen zu können, wird Apple später im Jahr die neue Funktion AirPlay für Hotels einführen, mit der die direkte Verbindung mit entsprechend vorbereiteten Endgeräten über das Einscannen eines QR-Codes möglich sein wird.