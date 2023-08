Neu in iOS 17: NameDrop auf Apple Watch, Auflegen-Taste kehrt zurück

Grundsätzlich neu in iOS 17 ist die so genannte NameDrop- Funktion, die das schnelle Austauschen von Kontaktdaten zwischen zwei iPhone-Nutzern ermöglichen wird.

Erst sah es am gestrigen Dienstag überhaupt nicht danach aus, als würde Apple noch die sechste Vorabversion von iOS 17 in den Ring schicken. Zum einen war seit der Bereitstellung von Beta 5 nur eine gute Woche verstrichen, zum anderen ließ Apple die übliche Freigabezeit gegen 19:10 Uhr tatenlos verstreichen und lieferte statt iOS 17 und watchOS 10 nur ein kleines Wartungs-Update für watchOS 9 aus.

