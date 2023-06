Neu in iOS 17: Links machen die Notiz-App zum Nachschlagewerk

Apples Notiz-Applikation wird immer mehr zum Alleskönner. Bereits jetzt lässt sich in der Notiz-Anwendung zeichnen und ein Dokumentenscanner nutzen, handschriftliche Eingaben können durchsucht werden, wer will kann Tabellen- und eine Fotofunktionen einsetzen.

Letztgenannte kann dabei nicht einfach nur Bilder und Videos aufnehmen und diese in den Notizen der Notiz-Applikation sichern, bei Bedarf kann die Kamera gleich ganze Textabschnitte importieren und macht so das Abtippen von Informationen überflüssig.

Notizen lassen sich zudem mit mehreren Format-Optionen auszeichnen, Checklisten können erstellt und andere Anwender zur gemeinsamen Bearbeitung eingeladen werden.

Miteinander verlinkte Notizen

In iOS 17 wird die Notiz-Applikation nicht nur über einen neuen Darstellungsmodus für gesicherte PDF-Dokumente verfügen, auch Querverweise unter bereits vorhandenen Notizen werden ab Herbst möglich sein.

So lassen sich zukünftig nicht mehr nur Web-Links zu ausgewählten Online-Adressen in der Notiz-Applikation hinterlegen, wer möchte kann auch einen lokalen Link zu einer anderen Notiz erstellen. Wählt man diesen anschließend aus, öffnet sich die verlinke Notiz und zeigt ihre Inhalte an.

Über die Rückwärtsnavigation landet man dann jedoch (so zumindest der aktuelle Stand) nicht in der vorherigen Notiz, sondern in der Übersicht aller Notizen.

Link-Titel frei wählbar

Beim Erstellen der neuen Links über das Kontextmenü können Anwender auswählen, ob das verlinkte Wort oder aber der Titel der verlinkten Notiz als Beschriftung für den Link genutzt werden soll.

Eine neue Funktion, die den Zettelkasten-Einsatz der Notizen-Applikation gestattet und diese so in ein besseres persönliches Nachschlagewerk verwandeln kann. Apple scheint hier auf die jüngste Popularitätszunahme von Zettelkasten-Anwendung wie Obsidian und Co. reagiert zu haben.