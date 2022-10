Obsidian erreicht Version 1.0: Die Wissens-Datenbank für alles

Obsidian bietet das Prinzip Zettelkasten in Form von nativen Anwendungen für iPhone, iPad, Mac, Windows und Linux an und lässt sich von Privatnutzern komplett kostenlos einsetzen – seit neuestem auch in der offiziellen Version 1.0, die die Macher jetzt zum Download für zahlreiche Plattformen bereitgestellt haben.

Wissens-Datenbank?

Was genau sich mit der App anfangen lässt, obliegt dabei zum Großteil der Kreativität der Anwender. Grundsätzlich nimmt Obsidian Textinhalte entgegen, die formatiert, verschlagwortet und miteinander in Relation gesetzt werden können. Gruppen und Subgruppen lassen sich so mit Kategorien verlinken und können ihrerseits mit eigenen Schlagworten versehen werden.

So lassen sich private Rezeptsammlungen aufbauen, aber auch Recherche-Ergebnisse für das eigene Buchprojekt zusammentragen bzw. beides gleichzeitig, ohne dass sich die unterschiedlichen Interessengebiete dabei in die Quere kommen.

Komplett neue Oberfläche

In Version 1.0 hat Obsidian eine komplett neue Oberfläche spendiert bekommen, die nun nativ daherkommt und nicht mehr an eine für Mobilgeräte optimierte Webansicht erinnert.

Privatnutzer können die App kostenlos, ohne Accountpflicht und mit voller Unterstützung für alle verfügbaren Plugins laden. Bezahlen lassen sich die Macher jedoch die vollverschlüsselte Synchronisation (auch zwischen Mac und Windows) über die Obsidian-Server.

Sollte euch Apples iCloud-Abgleich ausreichen, dann könnt ihr auch die Synchronisation der eigenen Obsidian-Sammlung komplett kostenlos nutzen.

Die App verdient einen Testlaufauf euren Geräten. Wir gehören ja zu Fans der vergleichbaren Notenik-Applikation für macOS, dieser fehlen im Gegensatz zu Obsidian jedoch die passenden Mobil-Anwendungen.