IKEA ORMANÄS: Günstiger LED-Lichtstreifen mit HomeKit-Integration

IKEA steht kurz vor der Markteinführung eines neuen LED-Lichtstreifens, der für die Nutzung mit der sogenannten DIRIGERA Hubs konzipiert wurde und entsprechend nicht nur über die offizielle IKEA Home Smart-Anwendung steuerbar sein, sondern als HomeKit-Gerät auch in Apples Home-Applikation auftauchen wird.

Das neue Produkt aus dem IKEA-Sortiment der smarten Beleuchtungslösungen ist auf der niederländischen Webseite des Möbelhändlers aufgetaucht und informiert hier bereits über die Spezifikationen der nur 29,99 Euro teuren IKEA ORMANÄS.

So handelt es sich bei dem vier Meter langen LED-Lichtstreifen um ein Farblicht-Modell, das je nach Bedarf auf Länge getrimmt werden kann und sowohl über die Applikation der Schweden als auch über zusätzliche Fernbedienungen, wie etwa die 9,99 Euro teure IKEA STYRBAR, fernbedient und auch gedimmt werden kann. Der Lichtstreifen wird mit einem Netzteil, fünf Befestigungsclips und selbstklebenden Haftunterlagen ausgeliefert.

Mit der Fernbedienung lässt sich zwischen neun farbigen und weißen Voreinstellungen wählen, über die IKEA Home Smart Applikation kann zwischen 20 farbigen und weißen Lichtfarbtönen umgeschaltet werden.

IKEA ORMANÄS ist ausschließlich für den Indoor-Einsatz ausgelegt und darf nicht mit Feuchtigkeit in Kontakt kommen. Wann genau sich der Lichtstreifen auch in den deutschen Filialen des Möbelhändlers mitnehmen lassen wird, ist derzeit noch unklar. Üblicherweise erreichen neue IKEA-Produkte den europäischen Handel jedoch nur mit wenigen Wochen Verzögerung und sind in der Regel auch zügig in Deutschland verfügbar, wenn diese bereits bei unseren europäischen Nachbarn gesichtet werden konnten.

Wer sich ein genaueres Bild der Neuvorstellung machen möchte, der wirft einen Blick in die begleitenden Dokumente.