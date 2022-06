CarPlay im Tesla: Tesla-Android-Projekt rüstet nach

So bringt die jetzt freigegebene Version 2022.25.1 des Tesla-Android-Projekts Android 12.1 auf den Touchscreen aller Teslas und unterstützt hier nicht nur die Wiedergabe kopiergeschützter Videos, sondern auch die CarPlay-Oberfläche in Standardauflösung, wie die Release-Notes zeigen .

Mit seinem sogenannten Tesla-Android-Projekt arbeitet der Entwickler Michał Gapiński schon seit geraumer Zeit am Ausbau der Software-Kapazitäten aktueller Tesla-Modelle. Mit der jüngsten Veröffentlichung implementiert das Hobby-Projekt nun erstmals auch eine voll funktionsfähige CarPlay-Integration, die die Nutzung der Apple-Oberfläche in den Elektro-Fahrzeugen des Multimilliardärs Elon Musk möglich macht.

