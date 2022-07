GetSorted räumt Fotos auf: iPhone-App hilft beim Ausmisten

Die für iPhone und iPad verfügbare Applikation GetSorted hat sich gänzlich dem Aufräumen der persönlichen Foto-Bibliothek verschrieben und schafft es, die langweilige Fleißarbeit in eine tägliche Routine zu verwandeln, die euch im besten Fall einmal durch die gesamte Fotosammlung schickt.

Kostenlos ladbar, punktet GetSorted dabei mit einer üppigen Testphase. Ehe ihr euch für oder gegen den Einmalkauf der vier Euro teuren Anwendung entscheiden müsst, könnt ihr diese mit vollem Funktionsumfang auf sechs verschiedene Foto-Monate anwenden und hier nach Belieben ausprobieren. Der Probezeitraum beginnt dabei mit dem ersten Start der Applikation automatisch. Öffnet ihr mit GetSorted dann auch einen siebten Monat, werden vier Euro für de Freischaltung der App zur Vollversion verlangt.

Per Wischgeste zum Löschen vormerken

Innerhalb der Anwendung könnt ihr einstellen welches Tagesziel ihr beim Aufräumen der eigenen Foto-Bibliothek erreichen wollt. Standardmäßig gibt GetSorted hier das Sichten von 50 Bildern pro Tag vor und erinnert per Benachrichtigung daran.

Die Bilder werden dann in Tinder-Manier sortier. Nach der manuellen Auswahl von Jahr und Monat zeigt euch die Anwendung alle Fotos Bildschirmfüllend an und ruft euch dazu auf diese per Wischgeste entweder nach oben oder unten aus dem Bild zu schieben. Nach Unten, wenn die Bilder behalten werden sollen, nach oben, wenn die Bilder zum Löschen vorgemerkt werden sollen.

Mit Tagespensum durch alle Bilder

Dabei werden die Bilder nicht umgehend entfernt, sondern lediglich zum Löschen vorgemerkt und verschwinden erst nach einer zusätzlichen Bestätigung von eurem Gerät beziehungsweise aus der persönlichen iCloud-Fotobibliothek.

In den Monatsübersichten werden die zum Löschen vorgemerkten Bilder ausgegraut dargestellt und lassen sich im Anschluss an das Sortieren eines Stapels per Tastendruck entfernen.

Die Anwendung versucht euch mit Tageszielen, Erfolgen Fortschrittsstatistiken und motivierenden Texten bei der Stange zu halten und kann dabei helfen eine heillos überfüllte Fotosammlung nach und nach zu sortieren.