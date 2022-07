iOS 16 Entwickler-Beta 3 ist da: Als nächstes kommt die Testversion für alle

Apple hat seine neuen Betriebssysteme am 6. Juni vorgestellt und direkt im Anschluss die ersten Beta-Versionen für Entwickler veröffentlicht. Wer sich nochmal einen Überblick über die damit verbundenen Funktionserweiterungen verschaffen will, findet bei Apple eine nach den jeweiligen Betriebssystemen untergliederte umfassende Zusammenfassung:

Der Startschuss für das öffentliche Beta-Programm von iOS 16 & Co. dürfte in Kürze fallen. Mit den neu von Apple freigegebenen dritten Beta-Versionen steht der Veröffentlichung der ersten Testversion für alle interessierten Nutzer eigentlich nichts mehr im Weg. Hinweise, die auf einen Start des öffentlichen Beta-Programms im Anschluss an die Freigabe der dritten Entwickler-Beta deuteten, gab es schon frühzeitig. Auch Apple selbst hat den Start der Tests für alle für den Monat Juli angekündigt, in der Gerüchteküche wurde zuletzt der 11. Juli als Starttermin für die öffentlichen Beta-Tests herumgereicht.

Insert

You are going to send email to